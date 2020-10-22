ФРИИ решил инвестировать в зарубежные стартапы с основателями из России

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) начал поддерживать российские стартапы за рубежом. Об этом Rusbase сообщил представитель фонда.

В сентябре фонд принял новую инвестиционную стратегию. Согласно этой стратегии, до 65 млн рублей фонд планирует инвестировать в компании с первыми продажами и подтвержденным спросом на глобальном рынке, при этом не менее 50% должны принадлежать основателям или конечным бенефициарам с российским гражданством.

Для технологических компаний более поздних стадий, масштабирующих бизнес на глобальном рынке, ФРИИ планирует инвестировать до 200 млн рублей, при этом не менее 25% компании должно принадлежать основателям или конечным бенефициарам с российским гражданством.

Критерий к компаниям этой стадии — стабильная выручка на международном рынке, подтвержденные каналы продаж, понимание кратного масштабирования.

До сих пор фонд ежегодно инвестировал сумму до 25 млн рублей в 70–75 компаний на стадии seed.

Эксперты ФРИИ будут помогать командам развивать бизнес на рынках США, Великобритании, Индии, стран Юго-Восточной Азии, помогать в привлечении партнеров, разработке и реализации стратегии компании при выходе на зарубежные рынки, а также отстройке бизнес-процессов.

Фонд также подготовит компании к вхождению в зарубежные акселераторы или поддержит участие в программах дополнительным капиталом.

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