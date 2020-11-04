ФРИИ и X5 Retail Group отберут стартапы для повышения операционной эффективности магазинов

Российская рознично-торговая компания X5 Retail Group и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запустили второй совместный отбор стартапов. Он направлен на поиск решений для повышения операционной эффективности и улучшение клиентского сервиса в магазинах группы. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе ФРИИ.

Основные направления поиска технологических решений:

управление качеством,

сервисы для покупателей,

мерчендайзинг и торговое оборудование,

управление персоналом,

коммуникации в магазине,

сопутствующие процессы в магазине,

безопасность,

приемка, учет и хранение,

выкладка товара и работа с ценниками,

оплата покупки.

Команды-участники получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать свое решение в магазинах сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток».

Подать заявки можно до 22 ноября на сайте X5 Retail Group. Бизнес-заказчики выберут 10 стартапов, которые представят свои решения и планы на пилотный проект в ходе онлайн питч-сессии 3 декабря.

На предыдущем этапе скаутинга бизнес-заказчиком первой питч-сессии X5 Pitch Day выступило подразделение эксплуатации магазинов и сортировочных центров X5. Группа получила 290 заявок на участие. 10 стартапов выступили перед бизнес-заказчиками и перешли к обсуждению бизнес-кейсов для запуска пилотов, более 70 вошли в шорт-лист.

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