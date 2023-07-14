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Российские фрилансеры получают в среднем 100 тыс. рублей в месяц

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С января 2023 года российские фрилансеры суммарно заработали 5,3 млрд рублей. Это на 53% больше, чем за первое полугодие прошлого года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервисов для аутсорс-сделок Solar Staff.

Российские фрилансеры получают в среднем 100 тыс. рублей в месяц

Средний месячный доход фрилансеров, выводящих деньги на российские карты, составляет около 100 тыс. рублей в месяц, на иностранные — 319 тыс. рублей. 

Эксперты объясняют соотношение тем, что основная доля фрилансеров сотрудничает с компаниями в России. Они полагают, что за границей проживают и трудятся лишь 10% удаленных и проектных сотрудников.

На иностранные карты выводят деньги преимущественно программисты и менеджеры,  на российские — блогеры и консультанты, сказали в компании. 

  • Весной 2023 года в России заработал сервис для работы с фрилансерами Pay Assistant. Он помогает управлять платежами и документооборотом и работает с большинством платежных систем, в том числе VISA, Mastercard, Qiwi. По собственным данным, денежный оборот сервиса за 2022 года составил $50 млн.

Фото на обложке: Unsplash

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