В России заработал европейский сервис для работы с фрилансерами Pay Assistant

Европейский сервис для работы с фрилансерами Pay Assistant запустился в России. Он помогает управлять платежами и документооборотом и работает с большинством платежных систем, в том числе VISA, Mastercard, Qiwi.

На российский рынок вышел европейский сервис для работы с фрилансерами Pay Assistant. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе Pay Assistant.

Сервис помогает автоматизировать документооборот, ставить задачи фрилансерам, проводить онбординг и управлять платежами. Pay Assistant работает с многими платежными системами, в том числе VISA, Mastercard, Qiwi, что делает вывод средств для фрилансеров беспроблемным.

«Уже сейчас мы можем отметить, что за время работы платформы выполнено более 1 тыс. задач. По нашим наблюдениям, чаще всего с фрилансерами сотрудничают компании из сферы ИТ (60% от клиентов), рекламы (35%) и ритейла (5%)», – сообщил руководитель российского представительства Pay Assistant Иван Ечмаев.

Pay Assistant работает на рынках Канады, США, ОАЭ, Армении, Литвы, Израиля и Китая более четырех лет. По собственным данным, денежный оборот сервиса за 2022 года составил $50 млн.

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