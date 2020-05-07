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Где студентам искать работу онлайн

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Пандемия коронавируса не только заставила нас всех сидеть по домам, но и, увы, лишила многих работы. Студентам, особенно тем, кто платит за учёбу самостоятельно, приходится нелегко. 

Поэтому мы собрали для вас сервисы, которые прямо сейчас помогут найти удалённую работу, даже если у вас минимальный опыт. А ещё в статье есть несколько идей для тех, чья профессия вообще не подразумевает удалёнки.

Где студентам искать работу онлайн

Это сервис по поиску работы как раз для студентов и начинающих специалистов. В условиях самоизоляции тут ищут сотрудников на удалённую работу с возможностью потом перейти в офис.

Тут работа для копирайтеров-фрилансеров — надо писать тексты на заказ. Подойдёт и опытным, и начинающим, даже если вы только начинаете работать с текстами. Естественно, только удалённые проекты, твоё местоположение не важно. 

На этих биржах для фрилансеров заказчики и исполнители находят друг друга. Сейчас тут можно писать тексты, заниматься переводами, дизайном или рекламой. Есть работа для специалистов с самым разным опытом. 

Это платформа, на которой ищут людей, готовых выполнять несложные задания на компьютере или смартфоне. Нужны только работающий интернет и ваше желание. Например, заказчики ищут кого-то, кто готов сравнивать результаты поиска, картинки на сайте или просто найти какую-то информацию в интернете.

Если вы хотите поделиться опытом работы в крупной компании или маленьком стартапе, рассказать о перипетиях своей карьеры и раскрыть секреты профессии, пишите на [email protected]. Лучшие рассказы опубликуем на Rusbase.

Биржа для фрилансеров, которые знают английский язык. Можно найти заказы по копирайтингу, маркетингу, системному администрированию, задачи в аналитике данных и других современных областях. 

Крупный сервис для поиска работы творческих специальностей — стань SMM-специалистом или автором в крупном издании, продюсером, копирайтером или администратором телеграм-канала. Очень много подборок удалённой работы, стажировок или классических офисных вакансий. Есть варианты для тех, у кого пока небольшой опыт работы.

Много вакансий для студентов, выпускников и молодых специалистов. Можно выбрать из уже имеющегося списка вакансий, либо создать своё резюме и разместить на сайте. Подборка специальностей разнообразна — от бренд-менеджера до помощника маркетолога (удалённого, конечно). 

Как ещё можно заработать

  • Продавайте работы на фотостоках

Вариант подработки для фотографов или тех, у кого много своих качественных работ. Их можно продавать на фотостоках — Shutterstock, Unsplash, Photogenika и других. 

  • Пишите в издания 

Возможно, вы хорошо разбираетесь в какой-то теме и готовы об этом писать. Или вы иллюстратор и хотите найти новые заказы. Не бойся постучаться в известные издания — иногда им требуются фрилансеры. 

  • Станьте репетитором 

Приближаются выпускные экзамены и все школьники активно готовятся к ЕГЭ и ОГЭ. Если у вас остались навыки и знания по школьным предметам типа математики, физики или русского языка, можно попробовать себя в качестве репетитора. Студентам эта работа как раз очень подходит. Занятия можно проводить онлайн через различные платформы — Zoom, Skype.

Фото на обложке:  Unsplash

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