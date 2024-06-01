Составлен список стажировок для студентов с оплатой до 300 тыс. рублей в месяц

В топ-5 также попали стажер отдела продаж, реставратор, автослесарь и стажер мастера по ремонту бытовой техники.

Самой высокооплачиваемой стажировкой в мае 2024 года стала позиция риэлтора, выяснили аналитики «Авито Работы». Стажеру готовы предложить до 300 тыс. рублей в месяц в зависимости от процента продаж.

Московский работодатель готов предложить риэлтору-стажеру зарплату до 300 тыс. рублей в месяц при полной загрузке. Итоговый доход будет зависеть от объема продаж и может разниться. Компания готова рассмотреть студента без опыта работы, в обязанности которого будут входить переговоры с клиентами, а также ежедневное пополнение базы, мониторинг и анализ рынка недвижимости.

В Москве требуется стажер отдела продаж с зарплатой от 250 тыс. рублей ежемесячно на полный рабочий день. Сумма выплат зависит от количества продаж. Работодатель ожидает от студента знаний ПК, коммуникабельности и ответственности. В стажерские задачи входит предоставление качественных услуг клиентам, ведения отчетов по клиентам в CRM системе и поддержка долгосрочных профессиональных отношений с клиентами.

В Москве требуется автослесарь с зарплатой до 250 тыс. рублей в месяц при полном рабочем графике. Компания готова рассматривать на позицию студентов без опыта работы. Необходимо будет определять неисправности автомобиля и устранять их.

Компания в поисках стажера мастера по ремонту бытовой техники с зарплатой до 220 тыс. рублей ежемесячно при свободном рабочем дне. Необходимо вести отчетность, закупать необходимые детали и проводить консультации.

Ищут реставратора с зарплатой до 100 тыс. рублей в месяц. Необходимо выполнять реставрацию кожаных, замшевых и текстильных брендовых изделий премиум-класса и подбирать цвета с последующей тонировкой кожаных изделий.

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