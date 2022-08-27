Выступление главы ФРС США обрушило фондовый рынок и лишило бизнес-лидеров миллиардов

Всего за восемь минут председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вызвал обвал фондового рынка, который стремительно сказался на совокупном состоянии богатейших людей мира.

По подсчетам Bloomberg, после речи главы ФРС на ежегодном политическом форуме ведомства, где Пауэлл упомянул, что ЦБ США продолжит повышать процентные ставки ради снижения инфляции, индекс S & P 500 упал на 3,4%. Это худшее падение с середины июня.

Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100, в который входит Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Tesla Inc. и Alphabet Inc., упал более чем на 4%.

Известные миллиардеры потеряли не менее $78 млрд, если изучать Индекс миллиардеров Bloomberg.

Из состояния Илона Маска было вычеркнуто $5,5 млрд. Джефф Безос потерял $6,8 млрд.

Капиталы Билла Гейтса и Уоррена Баффета сократились на $2,2 млрд и $2,7 млрд соответственно, а состояние Сергея Брина опустилось ниже отметки $100 млрд (тоже потерял порядка $5 млрд).

По данным обновляющегося в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time, состояние первой десятки богатейших людей мира уменьшилось минимум на $30 млрд.

В итоге капитал Илона Маска оценивается теперь в $257,3 млрд, Джеффа Безоса — в $155,3 млрд.

И лишь индийский предприниматель Гаутам Адани вышел победителем из этой ситуации: глава Adani Group, наоборот, стал богаче на $1,6 млрд (теперь он владеет $140,1 млрд).

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