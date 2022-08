Выступление главы ФРС США обрушило фондовый рынок и лишило бизнес-лидеров миллиардов

По подсчетам Bloomberg, после речи главы ФРС на ежегодном политическом форуме ведомства, где Пауэлл упомянул, что ЦБ США продолжит повышать процентные ставки ради снижения инфляции, индекс S & P 500 упал на 3,4%. Это худшее падение с середины июня.

Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100, в который входит Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Tesla Inc. и Alphabet Inc., упал более чем на 4%.

Известные миллиардеры потеряли не менее $78 млрд, если изучать Индекс миллиардеров Bloomberg.

Из состояния Илона Маска было вычеркнуто $5,5 млрд. Джефф Безос потерял $6,8 млрд.

Капиталы Билла Гейтса и Уоррена Баффета сократились на $2,2 млрд и $2,7 млрд соответственно, а состояние Сергея Брина опустилось ниже отметки $100 млрд (тоже потерял порядка $5 млрд).

По данным обновляющегося в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time, состояние первой десятки богатейших людей мира уменьшилось минимум на $30 млрд.

В итоге капитал Илона Маска оценивается теперь в $257,3 млрд, Джеффа Безоса — в $155,3 млрд.

И лишь индийский предприниматель Гаутам Адани вышел победителем из этой ситуации: глава Adani Group, наоборот, стал богаче на $1,6 млрд (теперь он владеет $140,1 млрд).

Фото на обложке: Maxim Hopman / Unsplash