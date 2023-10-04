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ФСБ потребовала хранить данные о геолокации и платежах пользователей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная служба безопасности хочет получить право просить от членов реестра организаторов распространения информации (ОРИ) предоставлять не только переписки, аудио- и видеосообщения пользователей, но и сведения об их геолокации и средствах платежа. Документ размещен на портале проектов правовых актов.

ФСБ потребовала хранить данные о геолокации и платежах пользователей

Как поясняется в документе, отсутствие зафиксированной обязанности хранить такие данные создает неоднозначную правоприменительную практику и снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности.

Начиная с июля 2018 года организаторы распространения информации, согласно «закону Яровой», обязуются в течение полугода хранить переписки,

В настоящее время в реестр ИРИ включили уже большее 200 компаний, в числе которых «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники». Кроме того, в перечень внесен Сбербанк. Список постоянно пополняется, в конце прошлого года в него попал HeadHunter.

В сентябре начало действовать постановление, согласно которому сервисы такси, состоящие в реестре ОРИ, должны предоставлять спецслужбам органам «круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам» пользователей.

Фото на обложке: SGr / Shutterstock

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