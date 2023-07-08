ФСБ получит доступ к базам данных заказов такси

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении ФСБ данных круглосуточного доступа к базам данных заказов такси. Документ вступает в силу с 1 сентября. Соответствующий документ был опубликован 7 июля на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.
Для получения иных сведений Федеральная служба безопасности может сформировать запрос, на который агрегатору нужно будет ответить в течение 10 рабочих дней. При срочном запросе — в течение трех дней.
Если сервис не сможет выполнить запрос вовремя, он должен будет уведомить о требуемых сроках, а также обосновать причину задержки.
Помимо этого, при работе с ФСБ служба заказа оператор должен обеспечить неразглашение информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия.
- Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси» внесли в мае 2022 года в Государственную Думу РФ. В декабре парламентарии приняли закон в третьем чтении. Согласно документу, технические средства, необходимые для обработки заказов, и базы данных должны размещаться на территории России.
Фото на обложке: Unsplash
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