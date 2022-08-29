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ФСИ выдал 20 млн рублей стартапу с решением для взыскания дебиторской задолженности

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Фонд содействия инновациям (ФСИ) выдал грант в размере 20 млн рублей компании «Юрробот», которая развивает платформу для взыскания дебиторской задолженности.

ФСИ выдал 20 млн рублей стартапу с решением для взыскания дебиторской задолженности

Об этом RB.RU сообщила пресс-служба Агентства инноваций Москвы и подтвердил представитель ФСИ.

Продукт компании — одноименная облачная платформа, которая позволяет организациям, мировым судьям или судебным приставам в автоматизированном режиме взыскивать дебиторскую задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Программное обеспечение «Юрробот» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Полученные деньги стартап направит на разработку нового функционала приложения и расширение продуктовой линейки. Ранее «Юрробот» привлекал микрогрант в размере 2 млн рублей от фонда «Сколково» и 5 млн рублей от ФСИ.

Фото на обложке: «Юрробот»

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