ФСИ выдал 20 млн рублей стартапу с решением для взыскания дебиторской задолженности

Фонд содействия инновациям (ФСИ) выдал грант в размере 20 млн рублей компании «Юрробот», которая развивает платформу для взыскания дебиторской задолженности.
Об этом RB.RU сообщила пресс-служба Агентства инноваций Москвы и подтвердил представитель ФСИ.
Продукт компании — одноименная облачная платформа, которая позволяет организациям, мировым судьям или судебным приставам в автоматизированном режиме взыскивать дебиторскую задолженность за жилищно-коммунальные услуги.
Программное обеспечение «Юрробот» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Полученные деньги стартап направит на разработку нового функционала приложения и расширение продуктовой линейки. Ранее «Юрробот» привлекал микрогрант в размере 2 млн рублей от фонда «Сколково» и 5 млн рублей от ФСИ.
Фото на обложке: «Юрробот»
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