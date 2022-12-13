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ФСИ выделил 20 млн рублей компании-разработчику решений по защите от утечек

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Фонд содействия инновациям (ФСИ) выделил 20 млн рублей компании «Стахановец» на развитие продукта по защите корпоративных данных от утечек, рассказали RB.RU в «Стахановце».

ФСИ выделил 20 млн рублей компании-разработчику решений по защите от утечек

Ранее компания представила решение, которое позволит избежать утечек информации с рабочих компьютеров. Система, использующая нейросети, проводит поведенческий анализ сотрудников и предотвращает диверсии.

Средства были выделены по результатам конкурсного отбора по программе «Коммерциализация-Цифровые технологии», которая нацелена на поддержку компаний, планирующих разработку новых видов продукта. Как отметили в «Стахановце», полученные деньги направят на развитие программного комплекса «Стахановец: ПРО».

В частности, разработчики проведут интеграцию программного обеспечения с отечественными системами управления базами данных (СУБД).

«Целью интеграции является обеспечение работы с большим количеством российских СУБД, что обеспечит независимость функционирования программного комплекса «Стахановец» от программных продуктов иностранных вендоров», — уточнили в компании.

Также планируется усовершенствовать интерфейс и расширить функционал.

Программа «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям проводится с 2016 года. 

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Фото на обложке: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock

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