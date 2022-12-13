ФСИ выделил 20 млн рублей компании-разработчику решений по защите от утечек

Фонд содействия инновациям (ФСИ) выделил 20 млн рублей компании «Стахановец» на развитие продукта по защите корпоративных данных от утечек, рассказали RB.RU в «Стахановце».
Ранее компания представила решение, которое позволит избежать утечек информации с рабочих компьютеров. Система, использующая нейросети, проводит поведенческий анализ сотрудников и предотвращает диверсии.
Средства были выделены по результатам конкурсного отбора по программе «Коммерциализация-Цифровые технологии», которая нацелена на поддержку компаний, планирующих разработку новых видов продукта. Как отметили в «Стахановце», полученные деньги направят на развитие программного комплекса «Стахановец: ПРО».
В частности, разработчики проведут интеграцию программного обеспечения с отечественными системами управления базами данных (СУБД).
«Целью интеграции является обеспечение работы с большим количеством российских СУБД, что обеспечит независимость функционирования программного комплекса «Стахановец» от программных продуктов иностранных вендоров», — уточнили в компании.
Также планируется усовершенствовать интерфейс и расширить функционал.
Программа «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям проводится с 2016 года.
Фото на обложке: Khakimullin Aleksandr /
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