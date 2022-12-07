Компания «Стахановец» создала сервис по защите коммерческой тайны

Программа выявляет диверсии сотрудников и пресекает копирование коммерческой информации. При попытке сфотографировать экран система скрывает все важные данные и направляет соответствующее уведомление руководству.

Кроме того, программа не допустит отправки важных писем по почте. При этом сервис сможет определить, если за рабочим местом оказался не тот работник, которому оно принадлежит. Для этого применяется анализ набора текста. Кроме того, встроенная система распознавания лиц легко определит, кто решил воспользоваться чужой учетной записью.

По словам директора компании Александра Канатова, около 15% выставленной на продажу в даркнете коммерческой информации опубликована вследствие действий сотрудников.

Анализ текста и звука позволяет выявить подозрительные переписки и звонки сотрудников, вылавливая в них маркеры секретной информации.

В компаниях финансового сектора сервис поможет установить так называемый принцип четырех глаз, который предполагает, что важные документы независимо друг от друга проверяют два разных сотрудника.

В пресс-службе «Стахановца» рассказали, что сервисом уже воспользовались как крупные отраслевые холдинги, так и представители частного бизнеса.

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