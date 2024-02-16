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ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Алексей Навальный скончался в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп, сообщает УФСИН России по ЯНАО. 

ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального

Ему стало плохо после прогулки, Навальный почти сразу потерял сознание: «Навальному во время прогулки стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть», — говорится в сообщении.

Там также заявляется, что скорая провела все необходимые мероприятия по реанимации, однако они не привели к положительным результатам. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть. Причины смерти устанавливаются, указано в сообщении УФСИН.

Телеканал RT со ссылкой на источники сообщил, что у Алексея Навального оторвался тромб. По данным Baza, Навальному стало плохо около часа дня. Ему вызвали скорую помощь.

Алексею Навальному было 47 лет. 

Навального осудили за мошенничество, а также выдвинули ряд других обвинений, в числе которых — организация экстремистского сообщества «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). Он отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы.

Фото на обложке: Unsplash

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