ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального

Алексей Навальный скончался в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп, сообщает УФСИН России по ЯНАО.
Ему стало плохо после прогулки, Навальный почти сразу потерял сознание: «Навальному во время прогулки стало плохо. Прибывшие медики констатировали смерть», — говорится в сообщении.
Там также заявляется, что скорая провела все необходимые мероприятия по реанимации, однако они не привели к положительным результатам. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть. Причины смерти устанавливаются, указано в сообщении УФСИН.
Телеканал RT со ссылкой на источники сообщил, что у Алексея Навального оторвался тромб. По данным Baza, Навальному стало плохо около часа дня. Ему вызвали скорую помощь.
Алексею Навальному было 47 лет.
Навального осудили за мошенничество, а также выдвинули ряд других обвинений, в числе которых — организация экстремистского сообщества «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). Он отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы.
Фото на обложке: Unsplash
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