Магазин для заключенных «ФСИНмагазин» сменил название на «Сидим-едим»

Сайт магазина с продуктами, который обслуживает московские следственные изоляторы, изменил название с «ФСИНмагазин.рф» на «Сидим-едим.рф», сообщается на его сайте.

При открытии ресурса появляется сообщение: «Уважаемые покупатели! В данный момент происходит ребрендинг названия нашего интернет ресурса. Название сайта будет "Сидим-едим.рф". Интерфейс и все условия останутся прежними. Ваш "Сидим-едим.рф"».

Скриншот: Baza

Содержащиеся в следственных изоляторах Москвы могут с помощью этого ресурса заказать продукты питания и непродовольственные товары.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уже заявила ряду СМИ, что не имеет отношения к сайту «сидим-едим.рф».

На сайте ФСИН сообщается, что торговлю в магазинах на территории учреждений уголовно-исправительной системы ведут несколько предприятий — ФГУП «Калужское» ФСИН России, ФГУП «Промсервис» ФСИН России, ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России и ФГУП «Архангельское» ФСИН России. Заказать продукты для заключенных можно на ресурсах fsin-pokupka.ru, fsin-shop.ru, fsinzak.ru и fsin-peredaha.ru.

Первым из них — fsin-pokupka.ru — управляет АО «Предприятие УИС "Калужское"». На сайте предприятия отмечается, что в Москве и Подмосковье заключенным можно заказать продукты через «ФСИНмагазин.рф», который и решил поменять название на «Сидим-едим.рф».

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