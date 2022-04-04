«Сбер» рассказал о новой схеме мошенничества с долгами от судебных приставов

«Сбер» предупредил о новой мошеннической схеме, связанной с оплатой задолженности службе судебных приставов. Злоумышленники рассылают фишинговые письма, полностью имитируя стиль обращения сотрудников ФССП.
Предостережение о новом методе кражи денег мошенниками выпустил «Сбер».
В банке рассказали, что злоумышленники рассылают россиянам письма-уловки от имени службы судебных приставов. В письмах мошенники полностью копируют стиль обращения сотрудников ФССП, включая шрифт, дизайн и логотип ведомства.
В письмах содержатся призывы оплатить, якобы, задолженность со своей банковской карты. Мошенники указывают поддельные реквизиты – после оплаты «задолженности» деньги и личные данные человека попадают в руки злоумышленников.
В «Сбере» обратили внимание, что мошенники при этом не обращаются к «должнику» лично.
«Помните, что любую информацию, особенно поступающую якобы от государственных органов, можно и нужно перепроверять по официальным контактам организации. Пока не будете уверены в достоверности информации, никому и ни под каким предлогом не переводите деньги», – напомнили зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.
Проверить свои задолженности перед службой судебных приставов можно через официальный сайт ФССП, на портале «Госуслуги» или через приложение банка.
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