Обвинение запросило 50 лет тюрьмы для основателя FTX

Федеральная прокуратура округа Манхэттен запросила 40–50 лет тюремного заключения для основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида по делу о мошенничестве.

«Его жизнь в последние годы была наполнена беспрецедентной жадностью и высокомерием, амбициями и рационализаторством, а также стремлением к риску и постоянными азартными играми на чужие деньги», — цитирует Reuters поданный прокуратурой меморандум на приговор.

Помимо тюремного срока обвинение запрашивает конфискацию $11 млрд для компенсации убытков, понесенных инвесторами FTX и аффилированной с криптобиржей финансовой компании Alameda.

Прокуратура заявляет, что жертвами обмана стали «тысячи обычных людей», включая жителей стран, «охваченных войнами и нестабильностью».

В меморандуме обвинение указало на привилегированное воспитание и элитное образование предпринимателя в качестве причины для вынесения особенно сурового приговора, поскольку в силу образования Бэнкман-Фрид знал о аморальности своих действий.

Адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Мукаси считает уместным срок в 5–6,5 лет, а также уверяет, что клиенты FTX получат обратно большую часть своих денег, которые глава обанкротившейся биржи «не собирался красть».

Представитель обвиняемого сообщил, что подаст свой ответ на меморандум прокуратуры на следующей неделе. Федеральный судья Льюис Каплан планирует вынести приговор 28 марта 2024 года, а сторона Бэнкамана-Фрида уже готова его обжаловать.

Осенью 2023 года суд присяжных признал основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным по всем пунктам обвинения: мошенничестве, преступном сговоре и хищении $8,9 млрд.

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