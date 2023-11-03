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Суд присяжных признал основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида виновным по всем пунктам обвинения

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд присяжных признал основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным по всем пунктам обвинения: мошенничестве, преступном сговоре и хищении $8,9 млрд. Бэнкману-Фриду объявят приговор в марте следующего года. По подсчетам юристов, ему грозит до 115 лет тюремного заключения.

Суд присяжных признал основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида виновным по всем пунктам обвинения

Присяжные признали Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве, преступном сговоре и хищении $8,9 млрд средств со счетов клиентов FTX. Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX стал виновным по всем пунктам предъявленных ему обвинений, пишет The Verge.

Планируется, что суд вынесет приговор Бэнкману-Фриду 23 марта 2024 года. По подсчетам юристов, ему грозит до 115 лет тюремного заключения.

В ноябре 2022 года FTX инициировала процедуру собственного банкротства по причине финансовой нестабильности. В декабре основателя FTX арестовали на Багамах, а позже экстрадировали в США.

В августе криптобиржа FTX представила план перезапуска и отказалась от выплат держателям токенов FTT.

Фото на обложке: bloomberg

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