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Экс-глава криптобиржи FTX задержан на Багамских островах

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бывший генеральный директор криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах после получения официального обращения от властей США о предъявлении ему там уголовных обвинений. Он обвиняется в мошенничестве, сговоре и отмывании денег.

Экс-глава криптобиржи FTX задержан на Багамских островах

Задержанный будет содержаться под стражей до тех пор, пока США не запросят экстрадицию Бэнкман-Фрида, пишет TechCrunch.

  • В начале 2022 года FTX оценивалась в $32 млрд, но 11 ноября объявила о банкротстве. После выхода расследования CoinDesk о неспособности биржи выполнять обязательства, инвесторы начали выводить деньги с платформы, обесценив токен FTX FTT.
  • Затем компания сообщила о хакерской атаке, в результате которой злоумышленникам удалось вывести свыше $380 млн, а общий ущерб составил $600 млн.
  • Позднее Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в потере до $2 млрд при тайном переводе, а затем стало известно, что обанкротившаяся FTX потратила на дома сотрудникам и семье основателя компании $121 млн.

Фото на обложке: Maurice NORBERT / Shutterstock

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