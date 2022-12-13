Бывший генеральный директор криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид задержан на Багамских островах после получения официального обращения от властей США о предъявлении ему там уголовных обвинений. Он обвиняется в мошенничестве, сговоре и отмывании денег.

Экс-глава криптобиржи FTX задержан на Багамских островах