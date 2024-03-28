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Суд приговорил основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд приговорил основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в мошенничестве, преступном сговоре и хищении $8,9 млрд. Приговор оказался «мягким» – обвинение просило отправить Бэнкмана-Фрида в тюрьму на 50 лет.

Суд приговорил основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы
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Федеральный суд Нью-Йорка отправил основателя и гендиректора обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в тюрьму на 25 лет. О приговоре суда сообщил CNBC.

Защита обвиняемого просила о приговоре в виде 6,5 годах лишения свободы, обвинение настаивало на 50 годах. По всем пунктам обвинения Сэма Бэнкмана-Фрида могли посадить в тюрьму на 110 лет.

В ноябре 2023 года основателя FTX признали виновным по всем пунктам обвинения: мошенничестве, преступном сговоре и хищении $8,9 млрд.

11 ноября 2022 года криптобиржа FTX объявила о банкротстве. В тот же день основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста генерального директора биржи. Через месяц его задержали на Багамских островах после получения официального обращения от властей США о предъявлении ему там уголовных обвинений.

Фото на обложке: lev radin / Shutterstock

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