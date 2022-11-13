FTX расследует возможную пропажу клиентских денег

Криптобиржа FTX, обанкротившаяся в начале ноября, начала проверку «аномальных» транзакций. СМИ обвиняют основателя платформы Сэма Бэнкмана-Фрида в пропаже миллиардов долларов клиентских денег.

В субботу Reuters, ссылаясь на источники, сообщил, что основатель FTX на прошлой неделе тайно перевел $10 млрд клиентских средств в свою торговую компанию Alameda Research, после чего часть суммы пропала. Один из собеседников издания рассказал об утерянных $1,7 млрд, другой оценил потери в $1-2 млрд.

На запрос Reuters предприниматель ответил, что FTX не осуществляла тайный перевод, а пробел в отчетах был связан с «запутанной внутренней маркировкой». На вопрос о пропавших средствах Бэнкман-Фрид ответил так: «???».

Как поведал Financial Times главный юридический консультант компании Райн Миллер, криптобиржа «расследует аномалии в движении кошельков» после обвинений в пропаже клиентских средств.

По данным Bloomberg, свое расследование также ведут полиция и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, опросившие в субботу Бэнкмана-Фрида.

На этой неделе FTX объявила о банкротстве. После выхода расследования CoinDesk о неспособности биржи выполнять обязательства, инвесторы начали выводить деньги с платформы, обесценив токен FTX FTT.

Затем компания сообщила о хакерской атаке, в результате которой злоумышленникам удалось вывести свыше $380 млн, а общий ущерб составил $600 млн.