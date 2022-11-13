Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

FTX расследует возможную пропажу клиентских денег

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Криптобиржа FTX, обанкротившаяся в начале ноября, начала проверку «аномальных» транзакций. СМИ обвиняют основателя платформы Сэма Бэнкмана-Фрида в пропаже миллиардов долларов клиентских денег.

FTX расследует возможную пропажу клиентских денег

В субботу Reuters, ссылаясь на источники, сообщил, что основатель FTX на прошлой неделе тайно перевел $10 млрд клиентских средств в свою торговую компанию Alameda Research, после чего часть суммы пропала. Один из собеседников издания рассказал об утерянных $1,7 млрд, другой оценил потери в $1-2 млрд.

На запрос Reuters предприниматель ответил, что FTX не осуществляла тайный перевод, а пробел в отчетах был связан с «запутанной внутренней маркировкой». На вопрос о пропавших средствах Бэнкман-Фрид ответил так: «???».

Как поведал Financial Times главный юридический консультант компании Райн Миллер, криптобиржа «расследует аномалии в движении кошельков» после обвинений в пропаже клиентских средств.

По данным Bloomberg, свое расследование также ведут полиция и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, опросившие в субботу Бэнкмана-Фрида.

На этой неделе FTX объявила о банкротстве. После выхода расследования CoinDesk о неспособности биржи выполнять обязательства, инвесторы начали выводить деньги с платформы, обесценив токен FTX FTT.

Затем компания сообщила о хакерской атаке, в результате которой злоумышленникам удалось вывести свыше $380 млн, а общий ущерб составил $600 млн.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.
Фото: Poetra.RH / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Хакеры взломали объявившую о банкротстве криптобиржу FTX
  2. 2 Криптобиржа FTX объявила о банкротстве
  3. 3 Что произошло с FTX?
  4. 4 7 неочевидных принципов оценки блокчейн-проектов
  5. 5 6 рекомендаций, как защититься от нелегальных цифровых активов
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

13 ноября 2022

SberStudent

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ