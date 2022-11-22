Обанкротившаяся FTX потратила на дома сотрудникам и семье основателя компании $121 млн

Компания FTX, а также родители ее экс-руководителя Сэма Бэнкмана-Фрида приобрели ранее 19 объектов недвижимости на сумму около $121 млн, пишет Reuters со ссылкой на официальные документы. Все покупки сделаны в течение последних двух лет.

Криптобиржа FTX объявила о банкротстве 11 ноября после того, как ей не удалось продать часть активов своему конкуренту Binance. В заявлении о банкротстве новый глава биржи Джон Рэй III сообщил о покупке домов и других личных вещей для сотрудников и советников компании на корпоративные деньги. По данным агентства, подразделение биржи FTX Property Holdings Ltd приобрело 15 объектов недвижимости общей стоимостью около $100 млн.

В частности, в городе Олбани, где известный гольфист Тайгер Вудс ежегодно проводит турнир, за $30 млн был приобретен пентхаус. Всего в Олбани на компанию зарегистрировано семь кондоминиумов общей стоимостью порядка $72 млн. Как указано в документах, недвижимость предназначена для «проживания ключевого персонала». Кроме того, документы на дом с выходом к багамскому пляжу Олд Форт Бэй в закрытом поселке подписаны родителями Бэнкмана-Фрида, профессорами права Стэнфордского университета Джозефом Бэнкманом и Барбарой Фрид.

Также владельцами трех кондоминиумов на берегу моря в Нью-Провиденсе стали экс-глава инженерного отдела компании Нишад Сингх, соучредитель FTX Гэри Ванг и сам Бэнкман-Фрид. Их стоимость оценивается от $950 тыс. до $2 млн. Еще два объекта были приобретены для коммерческого использования, это комплекс домов за $8,55 млн и участок земли стоимостью $4,5 млн.

Ранее СМИ писали, что Бэнкман-Фрид начал поисков инвесторов, чтобы выплатить вознаграждение некоторым трейдерам и институциональным инвесторам. Позднее FTX подала иск о временном освобождении от ответственности в рамках банкротства, поскольку должна заплатить критически важным клиентам до $9,3 млн.

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