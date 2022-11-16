Глава FTX начал поиск инвесторов, чтобы заплатить трейдерам — WSJ

Основатель объявившей о банкротстве криптобиржи FTX 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид начал поиск инвесторов, чтобы выплатить вознаграждение некоторым трейдерам и институциональным клиентам, которые ранее не смогли вывести средства, узнала The Wall Street Journal.

О трудностях, с которыми столкнулась площадка, стало известно на минувшей неделе. Сначала FTX обратилась за помощью к своему конкуренту Binance в связи с кризисом ликвидности. Binance рассматривала покупку части активов компании, но позднее отказалась от этих планов. В пятницу после расследования CoinDesk о неспособности биржи выполнять обязательства компания объявила о банкротстве. На следующий день биржа подверглась хакерской атаке, злоумышленники вывели более $380 млн.

По сведениям WSJ, Бэнкман-Фрид ищет инвесторов, чтобы покрыть дефицит, превышающий $8 млрд. Газета пишет, что компании, которые находятся под защитой от банкротства, могут получить кредиты для поддержки своих операций. Условием таких вложений является обязательство закрыть кредиты за счет заработанных средств.

Если предпринимателю удастся найти инвестиции, ему предстоит заручиться одобрением регулятора. Источники издания утверждают, что Бэнкман-Фрид не собирается обеспечивать поддержку работоспособности биржи, а средства ему нужны для выплат отдельным трейдерам, которые не смогли вывести деньги. При этом газете не удалось выяснить, что Бэнкман-Фрид готов предложить взамен потенциальных инвестиций.

На фоне проблем FTX и влияния ее банкротства на криптоиндустрию Binance инициировала открытие фонда поддержки перспективных бирж, которые столкнулись с дефицитом ликвидности. Идею поддержал основатель блокчейна Tron Джастин Сан.

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