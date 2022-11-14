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Биржа Binance создаст фонд поддержки криптоиндустрии

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Крупнейшая биржа Binance намерена открыть фонд помощи крипропроектам, которые столкнулись с кризисом ликвидности. Планы по поддержке сферы анонсировал руководитель платформы Чанпэн Чжао. По его словам, воплощение этой инициативы поможет сгладить эффект от краха FTX.

Биржа Binance создаст фонд поддержки криптоиндустрии

Ранее криптобиржа FTX обратилась к Binance за помощью в связи с кризисом ликвидности. Binance сначала планировала выкупить часть активов конкурента, но затем отказалась от потенциальной сделки. На минувшей неделе FTX объявила о банкротстве, после чего платформа подверглась хакерской атаке. В компании признали потерю $380 млн, эксперты оценили ущерб в $600 млн. Проблемы FTX спровоцировали крупнейшее падение курса Bitcoin с 2020 года, 9 ноября он опустился ниже $16 тыс.

В связи с кризисом глава Binance призвал участников индустрии объединиться и поддержать фонд. Основатель блокчейна Tron Джастин Сан уже написал, что биржи Huobi Global и Poloniex примут участие в проекте.

Во время своего выступления на конференции в Индонезии, Чжао также призвал сделать индустрию более прозрачной. По его словам, участникам сферы необходимо теснее работать с мировыми регуляторами.

Фото на обложке: Unsplash

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