Биржа Binance создаст фонд поддержки криптоиндустрии

Крупнейшая биржа Binance намерена открыть фонд помощи крипропроектам, которые столкнулись с кризисом ликвидности. Планы по поддержке сферы анонсировал руководитель платформы Чанпэн Чжао. По его словам, воплощение этой инициативы поможет сгладить эффект от краха FTX.

Ранее криптобиржа FTX обратилась к Binance за помощью в связи с кризисом ликвидности. Binance сначала планировала выкупить часть активов конкурента, но затем отказалась от потенциальной сделки. На минувшей неделе FTX объявила о банкротстве, после чего платформа подверглась хакерской атаке. В компании признали потерю $380 млн, эксперты оценили ущерб в $600 млн. Проблемы FTX спровоцировали крупнейшее падение курса Bitcoin с 2020 года, 9 ноября он опустился ниже $16 тыс.

В связи с кризисом глава Binance призвал участников индустрии объединиться и поддержать фонд. Основатель блокчейна Tron Джастин Сан уже написал, что биржи Huobi Global и Poloniex примут участие в проекте.

Во время своего выступления на конференции в Индонезии, Чжао также призвал сделать индустрию более прозрачной. По его словам, участникам сферы необходимо теснее работать с мировыми регуляторами.

Фото на обложке: Unsplash