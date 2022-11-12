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Хакеры взломали объявившую о банкротстве криптобиржу FTX

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Криптабиржа FTX сообщила о хакерской атаке, злоумышленникам удалось вывести свыше $380 млн, эксперты оценивают ущерб в $600 млн.

Хакеры взломали объявившую о банкротстве криптобиржу FTX

На текущей неделе основатель площадки 30-летний Сэм Бэнкман-Фрид столкнулся с серьезными трудностями. Сперва FTX обратилась за помощью к своему конкуренту Binance в связи с кризисом ликвидности. В Binance хотели выкупить часть активов компании, но позднее отказались от потенциальной сделки. Накануне, в пятницу, FTX объявила о банкротстве, а Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку.

Официальный Telegram-канал биржи подтвердил факт взлома и призвал пользователей не заходить на сайт компании и не открывать мобильное приложение. Отмечается, что злоумышленники используют трояны, а с кошельков клиентов биржи проводятся массовые переводы на сторонние адреса.

Эксперты отмечают, что со счетов пользователей уже утекло около $600 млн. На фоне сообщений о взломе эмитент Tether заблокировал части USDT, связанные с адресом, который был задействован в переводах.

Фото на обложке: supimol kumying / Shutterstock

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