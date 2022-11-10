Крупнейшая криптобиржа Binance отказалась от покупки своего конкурента FTX, «Национальная медиа группа» создаст собственную кинопрокатную компанию. Эти и другие новости на фоне 260-го дня спецоперации — в дайджесте RB.RU.

Binance отказалась от покупки конкурента, НМГ создаст собственную кинопрокатную компанию: главное 10 ноября