Binance отказалась от покупки конкурента, НМГ создаст собственную кинопрокатную компанию: главное 10 ноября

Крупнейшая криптобиржа Binance отказалась от покупки своего конкурента FTX, «Национальная медиа группа» создаст собственную кинопрокатную компанию. Эти и другие новости на фоне 260-го дня спецоперации — в дайджесте RB.RU.
Мир
- Крупнейшая криптобиржа Binance отказалась от покупки своего конкурента FTX, которую она анонсировала два дня назад. Binance сначала хотела поддержать клиентов FTX и обеспечить компанию ликвидностью, но после проведенной проверки была вынуждена отказаться от планов.
Россия
- Прямые потери 20 ключевых российских отраслей от санкций, которые затрагивают несырьевой неэнергетический экспорт, в 2022 году достигнут $25,7 млрд, или 19% от объемов 2021 года. Такой прогноз сделали в компании «Технологии доверия» (экс-PwC в России).
Финансы
- Сбербанк предложил ЦБ РФ отменить обязательные резервные требования — сейчас кредитные организации должны постоянно держать на своих счетах у регулятора минимальный процент от рублевых и валютных пассивов.
- Разблокировка части иностранных бумаг на «СПБ бирже» не привела к резкой активности с акциями со стороны инвесторов, рассказали представители «Финам», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционной палаты».
Бизнес
- «Национальная медиа группа» создаст собственную кинопрокатную компанию. Российские инвесторы продолжают занимать нишу ушедших голливудских мейджоров.
- Аэропорт «Шереметьево» предложил авиакомпаниям снимать с рейсов пассажиров, которые прибыли на посадку со сверхнормативной ручной кладью.
Фото на обложке: Unsplash
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