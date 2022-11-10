Прием заявок на отсрочку от частичной мобилизации завершится 16 ноября

Минцифры закроет форму на Госуслугах для подачи заявок на отсрочку от частичной мобилизации 16 ноября, сказал «Интерфаксу» глава ведомства Максут Шадаев на форуме Finopolis.

Ранее министерство подготовило список из 195 направлений подготовки, которые дают сотрудникам аккредитованных IT-компаний и операторов связи право на бронь от призыва. По словам Шадаева, этим правом воспользовались около пяти тысяч человек, которым приходили повестки.

Министр рассказал, что благодаря работе ведомства удалось вернуть из военкоматов 65 специалистов из сферы IT, которых Минобороны призвало по ошибке. В настоящее время идет выяснение обстоятельств еще нескольких подобных случаев, добавил Шадаев.

В конце сентября Минцифры разъяснило, как оформить бронь, и запустило онлайн-сервис по приему заявлений.

Владимир Путин подписал указ о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о выполнении плана мобилизационных мероприятиях и об их завершении, однако соответствующий указ от президента не последовал. В Кремле отметили, что в нем нет необходимости.

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