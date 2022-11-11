Магазины более 150 зарубежных брендов в настоящее время продолжают работать в крупных российских торговых центрах, мобильный оператор Tele2 судится с Ericsson из-за отказа шведской компании поставлять продукцию в Россию из-за санкций. Эти и другие новости на фоне 261-го дня спецоперации — в дайджесте RB.RU.

Tele2 судится с Ericsson, магазины более 150 зарубежных брендов продолжают работать в ТЦ: главное 11 ноября