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Tele2 судится с Ericsson, магазины более 150 зарубежных брендов продолжают работать в ТЦ: главное 11 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Анастасия Марьина

Магазины более 150 зарубежных брендов в настоящее время продолжают работать в крупных российских торговых центрах, мобильный оператор Tele2 судится с Ericsson из-за отказа шведской компании поставлять продукцию в Россию из-за санкций. Эти и другие новости на фоне 261-го дня спецоперации — в дайджесте RB.RU.

Tele2 судится с Ericsson, магазины более 150 зарубежных брендов продолжают работать в ТЦ: главное 11 ноября

Мир

  • США продлили разрешение на финансовые операции с российскими банками до 15 мая 2023 года. Лицензия Минфина позволит американским компаниям заключать связанные с энергоносителями сделки с банками, которые находятся под санкциями.
  • США больше не будут классифицировать экономику России как рыночную. В американском министерстве торговли такое решение объяснили чрезмерным вмешательством государства в экономические процессы в стране. 

Бизнес

  • Мобильный оператор Tele2 судится с Ericsson из-за отказа шведской компании поставлять продукцию в Россию из-за санкций. Иск к вендору подан в Арбитражный суд Москвы 9 ноября.
  • Магазины 152 зарубежных брендов в настоящее время продолжают работать в крупных российских торговых центрах.

Транспорт

  • Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 21 ноября — Росавиация.

Сервисы и медиа

  • Twitter ужесточит политику в отношении пародийных аккаунтов. Новый владелец соцсети Илон Маск сообщил, что все пародийные учетные записи должны иметь маркировку «пародия» в своем названии.

Фото на обложке: Unsplash

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