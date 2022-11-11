Сбербанк обсуждает с регулятором КНР открытие филиала в стране

Сбербанк запланировал открытие филиала в Китае и обсуждает этот вопрос с регулятором страны. На данный момент представительство Сбербанка есть только в Индии, свои дочерние предприятия в Казахстане и Швейцарии банк продал.
О планах Сбербанка открыть представительство в КНР рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он уточнил, что банк ведет переговоры с регулятором Китая об открытии филиала в стране.
Ведяхин отметил, что Сбербанк проводит платежи в национальных валютах с другими странами, даже если у банка нет там представительства.
На данный момент у Сбербанка есть зарубежное представительство только в Индии. В августе Сбербанк объявил о продаже дочернего предприятия в Казахстане. Позже стало известно о продаже «дочки» Сбербанка в Швейцарии. Чешскую «дочку» Сбербанка захотели признать банкротом.
Фото на обложке: Ilia Ulianov /
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