Сбербанк продал швейцарскую «дочку»

Сбербанк продал еще одну свою «дочку». После сделки о продаже предприятия в Казахстане, банк продал свою компанию в Швейцарии. Sberbank Switzerland AG переименуют в TradeXBank AG.
Сделка получила одобрение регулирующих органов и уже закрыта, сообщили в Сбербанке. Покупателем выступила m3 Groupe Holding SA, которая станет мажоритарным акционером. Статус миноритарного получит Стивен П. Линч – основатель инвестиционной компании «Монте Валле».
«Мы надеемся, что новые инвесторы продолжат развивать успешный бизнес банка в сфере финансирования торговли сырьевыми товарами в интересах всех сторон, включая сотрудников, клиентов и партнеров в регионе», – отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
Sberbank Switzerland AG переименуют в TradeXBank AG – предприятие продолжит оказывать банковские услуги.
23 августа Сбербанк сообщил о продаже своей «дочки» в Казахстане холдингу «Байтерек». В уточнили, что приняли решение в том числе руководствуясь текущей геополитической ситуацией.
Дочернее предприятие Сбербанка в Чехии захотели признать банкротом. Местный суд уведомил, что банк оказался неспособен выполнять финансовые обязательства перед клиентами.
Фото на обложке: Ilia Ulianov /
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