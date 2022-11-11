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VK запустила игру с персонажами в одежде от модных российских брендов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

VK совместно с Институтом развития индустрии моды Beinopen запустил игру на платформе-метавселенной Roblox, в которой персонажи носят одежду российских брендов и дизайнеров, рассказали в пресс-службе VK.

VK запустила игру с персонажами в одежде от модных российских брендов

Над созданием образов для аватарв работали представители модных брендов и digital-дизайнеры. Пользователям предлагают исследовать цифровые острова, проходить киберлокации и запускать суперкомпьютер в эксклюзивных нарядах. 

В VK отметили, что хотят поддержать талантливых российских дизайнеров, объединив индустрию моды и digital. Главная задача проекта — протестировать новый маркетинговый инструмент, который производители одежды могли бы использовать для взаимодействия с клиентами.

Бренды и digital-дизайнеры, представленные в Beinopen Dreams:

  • Befree & Вадим Хуснутдинов/ ERA digital brand
  • KRAKATAU & Varvara Korzunina
  • TJ COLLECTION & Anza Nemkovich
  • Acoola Kids & Валерия Медведева
  • GRASSER
  • Abzaeva & O K A (Katerina Zhikhareva)
  • Molotov & Татьяна Зеликсон/ Dress up
  • Manicure Vampire & Kreamonz
  • ONLY ME & Marina Gruzdova/ SCSsubsonscious
  • Pink Frog & Hanna Halkina
  • CAREC.O & Рита Валеева
  • NoBorders Оксана Ливенцова & Ирина Аксенова
  • Lakshmi fashion
  • 7GREY & OMG collection by MO
  • Ad Astra Lab & Наталья Самсонова
  • Науэль('asil)
  • Love is Love & Ольга Гладилова
  • Фраза & Соколовская Лина

Внедрение fashion-индустрии в метавселенные набирает обороты. Ранее стартап Seamm создал платформу для переноса моделей модной одежды и аксессуаров в виртуальную реальность. Проекту удалось привлечь $1,7 млн инвестиций.

Фото на обложке: Пресс-служба VK

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