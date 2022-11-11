VK совместно с Институтом развития индустрии моды Beinopen запустил игру на платформе-метавселенной Roblox, в которой персонажи носят одежду российских брендов и дизайнеров, рассказали в пресс-службе VK.

VK запустила игру с персонажами в одежде от модных российских брендов