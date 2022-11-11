VK запустила игру с персонажами в одежде от модных российских брендов

VK совместно с Институтом развития индустрии моды Beinopen запустил игру на платформе-метавселенной Roblox, в которой персонажи носят одежду российских брендов и дизайнеров, рассказали в пресс-службе VK.
Над созданием образов для аватарв работали представители модных брендов и digital-дизайнеры. Пользователям предлагают исследовать цифровые острова, проходить киберлокации и запускать суперкомпьютер в эксклюзивных нарядах.
В VK отметили, что хотят поддержать талантливых российских дизайнеров, объединив индустрию моды и digital. Главная задача проекта — протестировать новый маркетинговый инструмент, который производители одежды могли бы использовать для взаимодействия с клиентами.
Бренды и digital-дизайнеры, представленные в Beinopen Dreams:
- Befree & Вадим Хуснутдинов/ ERA digital brand
- KRAKATAU & Varvara Korzunina
- TJ COLLECTION & Anza Nemkovich
- Acoola Kids & Валерия Медведева
- GRASSER
- Abzaeva & O K A (Katerina Zhikhareva)
- Molotov & Татьяна Зеликсон/ Dress up
- Manicure Vampire & Kreamonz
- ONLY ME & Marina Gruzdova/ SCSsubsonscious
- Pink Frog & Hanna Halkina
- CAREC.O & Рита Валеева
- NoBorders Оксана Ливенцова & Ирина Аксенова
- Lakshmi fashion
- 7GREY & OMG collection by MO
- Ad Astra Lab & Наталья Самсонова
- Науэль('asil)
- Love is Love & Ольга Гладилова
- Фраза & Соколовская Лина
Внедрение fashion-индустрии в метавселенные набирает обороты. Ранее стартап Seamm создал платформу для переноса моделей модной одежды и аксессуаров в виртуальную реальность. Проекту удалось привлечь $1,7 млн инвестиций.
Фото на обложке: Пресс-служба VK
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