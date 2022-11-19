Криптобиржа FTX подала иск о временном освобождении от ответственности

Обанкротившаяся криптобиржа FTX запросила судебной защиты, поскольку стратегический обзор глобальных активов привел руководство к пониманию, что они смогут сделать часть выплат клиентам. Компания начала подготовку к продаже или реорганизации некоторых дочерних предприятий.

FTX вместе с дочерними компаниями намерена добиться судебной защиты (временного освобождения от ответственности), чтобы ее глобальная система управления денежными средствами во главе с новым антикризисным директором смогла осуществить выплаты критически важным вендорам, сообщает агентство Reuters.

Биржа и ее филиалы 11 ноября подали заявление о банкротстве, что стало логичным следствием одного из самых крупных крипто-крахов в современной истории.

По предварительным оценкам, так или иначе пострадало около миллиона клиентов и инвесторов, многие потеряли даже не миллионы, а миллиарды долларов.

В новом судебном иске FTX попросила разрешения выплатить своим критически важным клиентам до $9,3 млн после промежуточного решения и до $17,5 млн после вступления в силу окончательного вердикта суда.

Биржа заявила, что если она не получит запрошенную судебную защиту, это приведет к «немедленному и непоправимому ущербу» для ее клиентов.

«Основываясь на нашем обзоре за последнюю неделю, мы рады сообщить, что многие регулируемые или лицензированные дочерние компании FTX, как в Соединенных Штатах, так и за их пределами, имеют платежеспособные балансы, ответственное управление и ценные франшизы», — сообщил новый главный исполнительный директор FTX Джон Рэй.

Некоторые из этих дочерних компаний, такие как, например, LedgerX LLC и Embed Clearing LLC, не являются должниками в делах о банкротстве.

Компания планирует назначить Perella Weinberg Partners LP своим ведущим инвестиционным банком для оказания помощи в процессе продажи при условии одобрения судом запроса от FTX.

Назначение PWP также должно быть одобрено судебными властями.

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