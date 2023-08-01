Криптобиржа FTX представила план перезапуска: выплат держателям токенов FTT не будет

Обанкротившаяся в ноябре 2022 года криптобиржа FTX официально представила план перезапуска, слухи о котором ходили в сети последние несколько месяцев. Документ подразумевает выплаты некоторым категориям пользователей биржи, но требования держателей токенов FTT будут аннулированы.

В июне издание The Wall Street Journal сообщало о готовящемся перезапуске криптобиржи FTX. Спустя месяц после появления слухов компания действительно предприняла первые шаги в этом направлении, опубликовав план реструктуризации.

Согласно документу, FTX будет запущена в виде международной торговой площадки, недоступной клиентам из США. Все пользователи оригинальной биржи будут поделены на категории, что будет прямо влиять на порядок выплат компенсаций. Более подробная информация касательно возмещения ущерба будет объявлена после дополнительных переговоров, однако уже известно, что выплаты будут производиться в виде долевых ценных бумаг, токенов или других активов, но не денежных средств.

Что интересно, требования держателей фирменных токенов проекта FTT были аннулированы — в документе прямо говорится, что выплата каких-либо компенсаций им не предполагается. Несмотря на это, стоимость FTT выросла на 10%, достигнув отметки в $1,50.

Фото на обложке: Dennis Diatel / Shutterstock