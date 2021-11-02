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Акселератор Fuelarts вложил $100 тыс. в два ArtTech-стартапа с российскими основателями

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Акселератор Fuelarts инвестировал $100 тыс. в два ArtTech-стартапа, сообщила пресс-служба акселератора. По $50 тыс от Fuelarts привлекли платформа Artherium, объединяющая все NFT коллекционера в одно портфолио и показывающая индекс капитализации коллекции и активности художников, и платформа Sarturn для инвестиций в карьеры художников в игровой форме.

Акселератор Fuelarts вложил $100 тыс. в два ArtTech-стартапа с российскими основателями

Доли Fuelarts в стартапах не раскрываются. «Мы не раскрываем долю участия акселератора в стартапах, так как это был уникальный опыт работы во время пандемии», — пояснили RB.ru в пресс-службе.

Artherium решает существующую проблему на арт-рынке, когда, приобретая NFT на десятках платформ, коллекционер не видит всю свою NFT-коллекцию целиком. Ему приходится собирать всю информацию по отдельности, что неудобно и времязатратно.

Кроме этого, даже если собрать коллекцию NFT воедино, ее владелец не знает, сколько она стоит в моменте, как меняется эта стоимость, какой спрос на художников из его коллекции — словом, не понимает, как ей управлять наилучшим образом.

Основатель и СЕО Artherium — Павел Рабчевский, предприниматель с опытом более 20 лет в области IT. Выпускник АлтГТУ (Алтайский государственный технический университет). Занимался развитием финтех- и блокчейн-проектов в странах СНГ, Европе, Коста-Рике и Великобритании. 

Сейчас Artherium находится в стадии MVP и тестирования платформы. Публичный релиз запланирован на весну 2022 года. В будущем планируется реализовать возможность торговли и обмена NFT в приложении. Оно будет работать по Freemium бизнес-модели: приложение будет доступно бесплатно с базовым функционалом, а дополнительные опции, такие как расширенный индекс, приобретаются по подписке. 

Проект Sarturn помогает галереям найти способы привлечения финансирования от коллекционеров нового поколения, а представителям поколения Z зайти на арт-рынок, в котором оно видит для себя пространство как для инвестирования, так и для культурного роста и социальных взаимодействий.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Проект работает с международными галереями, представляющими художников, находящихся на контрактной системе. Таким образом, инвесторы платформы максимально защищены от недобросовестных или некачественных действий со стороны объектов их вложений.

CEO и основатель Sarturn — Алина Крюкова, предприниматель, коллекционер, основатель галереи современного искусства a-s-t-r-a (Москва, Россия), аспирант философского факультета МГУ им. Ломоносова.

В 2022 году запланирован выход первого релиза Sarturn, а еще через год планируется открыть онлайн-школу для трейдеров и собственное инхаус-агентство по продвижению художников, позволяющее работать не только с галереями, но и напрямую с художниками. Ожидается, что у платформы будет платная подписка для галерей и комиссия с транзакций для инвесторов.

Два других стартапа, которые прошли акселерацию и представили свои решения на демо-дне Fuelarts: международная бартерная платформа для обмена вещей и услуг на предметы искусства Freshortrash, а также украинский стартап V-Art — платформа, которая создает экосистему для глобального рынка цифрового искусства, его демонстрации, продажи и коллекционирования. Компания недавно привлекла $150 тыс. инвестиций и грантов.

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Фото: Fuelarts

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