Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Японский разработчик электроники Fujitsu ликвидирует подразделение в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Японская Fujitsu, которая разрабатывает электронику и поставляет инфраструктурные решения, в августе начала процесс ликвидации российского бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные Rusprofile.

Японский разработчик электроники Fujitsu ликвидирует подразделение в России

Юрлицо ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» ликвидируют к августу 2024 года. Fujitsu приостановила прямые поставки своей продукции и услуг после начала спецоперации России на Украине, но до сих пор не сообщала о полном уходе с российского рынка.

Российская структура Fujitsu появилась в начале 2000-х. Она на 99% принадлежит нидерландской Fujitsu Technology Solutions B.V., 1% — у немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH 

В России компания продавала комплексные решения в области информационных и коммуникационных технологий, а также ноутбуки, персональные компьютеры и комплектующие.

В 2022 году выручка «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» сократилась на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, составив 675 млн рублей. Компания получила чистый убыток в размере 119 млн рублей против чистой прибыли 63 млн рублей в 2021 году. На 2022 год в компании работало 40 сотрудников (в 2021-м — 65 человек).

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов считает, что из-за высокой цены устройств бренда и большой конкуренции бренд уже нельзя назвать популярным и единственная категория, где компания остается востребованной на рынке, — комплектующие для компьютеров.

В Wildberries, Ozon и DNS также отметили, что ПК, ноутбуки и комплектующие Fujitsu представлены на маркетплейсах в минимальном количестве и уход японского бренда не скажется на бизнесе российских компаний.

Получайте свежие новости о мире Web3 в рассылке. Регулярно.
Без рекламы.

Фото на обложке: josefkubes / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
  2. 2 Как цифровая трансформация производства повышает энергосбережение: опыт Mitsubishi Electric
  3. 3 «Цифровая трансформация должна служить людям, а не наоборот»: как в Японии строят новое цифровое общество
  4. 4 Как выпускник МГУ развивает приложение LikePay в Японии
  5. 5 Что нужно знать, если вы хотите работать в Японии
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

16 октября 2023

GreenTech Startup Booster 2023

16 октября 2023

Yandex ML Prize

17 октября 2023

GoodsForecast Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ