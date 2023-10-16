Японский разработчик электроники Fujitsu ликвидирует подразделение в России

Японская Fujitsu, которая разрабатывает электронику и поставляет инфраструктурные решения, в августе начала процесс ликвидации российского бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на данные Rusprofile.

Юрлицо ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» ликвидируют к августу 2024 года. Fujitsu приостановила прямые поставки своей продукции и услуг после начала спецоперации России на Украине, но до сих пор не сообщала о полном уходе с российского рынка.

Российская структура Fujitsu появилась в начале 2000-х. Она на 99% принадлежит нидерландской Fujitsu Technology Solutions B.V., 1% — у немецкой Fujitsu Technology Solutions GMBH

В России компания продавала комплексные решения в области информационных и коммуникационных технологий, а также ноутбуки, персональные компьютеры и комплектующие.

В 2022 году выручка «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» сократилась на 24% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, составив 675 млн рублей. Компания получила чистый убыток в размере 119 млн рублей против чистой прибыли 63 млн рублей в 2021 году. На 2022 год в компании работало 40 сотрудников (в 2021-м — 65 человек).

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов считает, что из-за высокой цены устройств бренда и большой конкуренции бренд уже нельзя назвать популярным и единственная категория, где компания остается востребованной на рынке, — комплектующие для компьютеров.

В Wildberries, Ozon и DNS также отметили, что ПК, ноутбуки и комплектующие Fujitsu представлены на маркетплейсах в минимальном количестве и уход японского бренда не скажется на бизнесе российских компаний.

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