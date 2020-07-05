Сын миллиардера и акционер банка «Восточный» создали фонд помощи мигрантам

Выходцы из Узбекистана создали в Москве благотворительный фонд «Саховат (Благодеяние)» для поддержки мигрантов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «СПАРК».

Учредителями фонда являются глава Узбекского военно-исторического общества Бахром Исмаилов, бизнесмен Сабир Шодиев (сын крупного казахстанского предпринимателя узбекского происхождения, миллиардера Патоха Шодиева), а также акционер, член советов директоров банка «Восточный» и «Модульбанка» Шерзод Юсупов.

Идея создания фонда принадлежит четырем выходцам из Узбекистана, сейчас живущим в России, пояснил изданию Юсупов.

«Мы еще в феврале поняли, что ситуация с распространением коронавируса негативно развивается, и одними из самых пострадавших окажутся такие отрасли, как строительство, общепит, услуги такси, сфера торговли, отдыха и развлечений, где работает большинство трудовых мигрантов из Узбекистана. Прогноз развития ситуации показал, что скоро большинство трудовых мигрантов и членов их семей окажутся без средств к существованию», — сказал он.

Центр «Саховат» начал действовать весной. Он занялся оказанием помощи в виде продуктовых наборов гражданам Узбекистана и членам их семей, оставшимся без работы и средств к существованию на территории России, и тем, кто не успел вернуться на родину из-за введения карантинных мер по борьбе с COVID-19.

«Саховат» начал принимать заявки о помощи в апреле, следует из информации на сайте центра.

Юсупов пояснил, что решение зарегистрировать благотворительный фонд связано с расширением деятельности центра, который сначала был сформирован на личные средства инициаторов проекта.

По словам акционера «Восточного», количество благотворителей стало расти, появилось несколько корпоративных партнеров, поддержку оказали представители администрации президента республики Узбекистан. Сейчас фонд зарегистрирован, чтобы отчитываться о расходовании полученных средств, отметил Юсупов.

Партнеры думают о расширении программы помощи трудовым мигрантам из Узбекистана как по медицинскому направлению, так и интеграционным и образовательным программам для детей мигрантов.