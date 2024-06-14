Сервис цифровых решений грузоперевозок «Фура» провел кадровые перестановки

Сервис «Фура», разрабатывающий экосистему цифровых продуктов для грузоперевозок, объявил о назначении двух руководителей, заместителя генерального директора и главы направления продаж. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Пост замгендиректора в «Фуре» занял Алексей Первенцев, который ранее работал в «Спортмастере», «ДОМ.РФ» и ВТБ. Первенцев попадал в пятерку лучших директоров по персоналу финансового сектора.

К команде «Фуры» Первенцев присоединился еще в 2023 году, но в формате сотрудничества и проектной занятости. С мая 2024 года стал заместителем генерального директора. Он отвечает за направление IT и аналитику, а также за разработку и продвижение IT-решений на рынке.

Также «Фура» назначила Александру Зиновкину на пост руководителя направления продаж. Ранее Зиновкина работала в IT, телекоме и логистике, сотрудничала с «Билайн», «Эр-Телеком Холдинг», «Манго-Телеком». С 2020 года Зиновкина была территориальным управляющим по электронной коммерции в Москве «Почты России».

В «Фура» Зиновкина курирует работу отдела по привлечению новых клиентов на услуги по крупнотоннажным автомобильным грузоперевозкам по всей России и формирует направление продаж.

ООО «Фрейтер» (юрлицо «Фура») учреждено в 2018 году. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», 43,1% принадлежат Артуру Жажоряну. Такая же доля у Филиппа Муравьева. В конце 2022 года в проект вошла Анаит Басенцян, получив в компании 13,8%.

По итогам 2023 года компания получила выручку в размере 3,6 млрд против 2,7 млрд годом ранее. Чистая прибыль в 2023 году составила почти 146 млн против 90,4 млн в 2022 году.

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