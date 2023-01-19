Производитель мебели и матрасов «Арманна» получил 14% в сервисе Fura сына Олега Газманова

Логистический сервис грузоперевозок Fura, основанный Филиппом Газмановым и Артуром Жажояном, обзавелся новым партнером, следует из данных ЕГРЮЛ. В компании ООО «Фрейтер» (юрлицо Fura) 13,8% получила Анаит Басенцян, которой принадлежит производитель мягкой мебели и матрасов «Арманна».

Опрошенные RB.RU эксперты затруднились предположить, на какие цели направлено такое сотрудничество, однако указали, что в сложившихся на рынке реалиях бизнес продается с большим дисконтом. В таких условиях находятся желающие приобрести активы по выгодной цене.

Стартап Fura был основан в 2017 году тогда еще 19-летним сыном певца Олега Газманова Филиппом Газмановым, 21-летним Артуром Жажояном и Евгением Муравьевым. Геворк Саркисян стал первым внешним инвестором стартапа, а в 2020 году проект получил 10 млн рублей в виде инвестиционного займа от Moscow Seed Found. Позднее 160 млн рублей в Fura вложили основатель биржи грузоперевозок по СНГ Ati.su Святослав Вильде, инвестор Александра Попова и швейцарско-российский фонд. В 2021 году сервис вышел на рынок США.

Спустя четыре года работы проекта его чистая прибыль составила $1,5 млн, а в начале 2022 года 600 млн рублей в стартап вложили Fort Ross Ventures и группа инвесторов.

Сервис работает в России и странах СНГ, он объединяет в рамках одной экосистемы грузоотправителей и водителей фур. Росту популярности сервиса способствовало и то, что дальнобойщики с его помощью оповещают друг друга о местонахождении системы взимания платы «Платон». Об этом RB.RU рассказывал один из основателей проекта Филипп Газманов.

Компания «Арманна» специализируется на мягкой мебели и ортопедических матрасах. По данным системы «Контур.Фокус», выручка за 2021 год составляет 9,7 млн рублей, чистая прибыль — 799 тыс. рублей. В самой компании не раскрыли суть партнерства с сервисом организации грузоперевозок. На своем сайте «Арманна» приглашает к сотрудничеству мебельные центры, региональных дилеров и маркетплейсы, о партнерстве с Fura упоминаний нет. В самом сервисе на запрос RB.RU не ответили.

В сложившихся реалиях бизнес продается с большим дисконтом, отмечает генеральный директор Infoline Иван Федяков. Поэтому находятся покупатели, готовые приобретать активы на выгодных условиях.

По словам генерального директора группы компаний «Деловые Линии» Фарида Мадани, в 2022 году изменившаяся ситуация на логистическом рынке способствовала развитию новых маршрутов в Казахстан, Киргизию, Иран, Индию, Арабские Эмираты, Китай и Турцию.

«Согласно внутренней аналитике нашей компании, спрос на доставку по последнему направлению (Турция) увеличился в среднем на 30%. Снизить текущие расходы участникам рынка во многом помогают платформенные решения, их активное внедрение и поиск аналогов зарубежных — долгоиграющий тренд, сохранивший свое влияние и в текущем году», — пояснил Мадани RB.RU.

При этом несмотря на снижение на 40% оборота грузоперевозок в Европу, их полной отмены не произошло.

В 2023 году логистические компании столкнутся с ростом затрат на эксплуатацию транспорта, объясняет СЕО Trucker Кирилл Кочанов. По его словам, после прекращения поставок импортных грузовиков перевозчики продолжают использовать фуры, купленные до введения санкций, хотя на рынке уже появилась техника из Китая. Он также спрогнозировал рост цен на топливо и увеличение зарплат сотрудников.

«Уже сейчас, в январе, часть перевозчиков подняли тарифы на 5-10%. Мы ожидаем, что к концу марта все перевозчики последуют этому примеру, вследствие чего тарифная инфляция в 2023 году составит порядка 10%», — отметил Кочанов.

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