Покупатель российских активов IKEA займется производством школьной мебели

Покупатель российских активов IKEA, компания «Лузалес», собирается производить мебель для школ. Об этом РБК рассказал председатель совета директоров компании Руслан Семенюк.

По его словам, сегодня школы страны обставлены мебелью преимущественно из ДСП. Это недорогой материал, но он быстро приходит в негодность.

«Ученик поставит рюкзак или сядет — и у мебели из спрессованных отходов переработки крошатся края, потом вещами задеваешь, и это все рвется, получается неудобно», — говорит Семенюк и добавляет, что в российских учебных заведениях следует установить мебель из массива.

Так, одним из направления деятельности «Лузалес» станет производство качественной мебели из массивной доски, которая сможет конкурировать по цене с популярными для школьной обстановки материалами.

Фокус на новом направлении не повлияет на выпуск уже привычного для компании модельного ряда тумб, столов и комодов, стеллажей и кроватей. При этом для работы над новыми линейками привлекут архитектурные бюро.

Ожидается, что товары появятся через два-три месяца и будут выходить под воссозданным брендом.

Реализовывать продукцию «Лузалес» будет через российские маркетплейсы, добавляет Семенюк. При этом производитель нацелен и на зарубежных клиентов. В настоящее время интерес представляют рынки Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе с тем Семенюк допускает, что в будущем возможны поставки в западные страны.

Сделка по покупке у группы Ingka основных производств в РФ шведской IKEA завершилась в начале месяца.

Ранее Минпромторг расширил перечень брендов и компаний, товары которых можно заводить по схеме параллельного импорта. Туда вошли Giorgio Armani и Lancome, продукция IKEA также оказалась в списке.

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