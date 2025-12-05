Криштиану Роналду купил долю конкурента Google — Perplexity

Футболист-миллиардер Криштиану Роналду приобрёл долю в Perplexity — одном из самых быстрорастущих ИИ-стартапов, сообщает Bloomberg. Сумма сделки и размер пакета не раскрываются. Однако проект называют самым заметным инвестиционным шагом футболиста на данный момент.

Криштиану Роналду — один из самых заметных инвесторов Perplexity

Perplexity была основана в 2022 году. ИИ-стартап позиционирует себя как прямого конкурента Google. Компания работает из Сан-Франциско и в сентябре 2025-го была оценена в $20 млрд.

На фоне растущего спроса на ИИ компания расширила корпоративные инструменты, платные подписки и международное присутствие. Криштиану Роналду — один из самых заметных инвесторов в истории стартапа наряду с Джеффом Безосом и Сьюзен Воджицки (бывший генеральный директор YouTube).

Perplexity также заключила с футболистом масштабное спонсорское соглашение. На платформе уже появился интерактивный фан-хаб (хаб для взаимодействия фанатов и звёзд) с именем Криштиану Роналду. Финансовые условия соглашения компания не раскрыла.

Футболист впервые инвестировал в американскую компанию

Ранее Криштиану Роналду вкладывался преимущественно в проекты у себя на родине в Португалии — от гостиниц и тренажёрных залов до медиаактивов. В 2024 году он приобрёл теннисный клуб Lisboa Racket Center, а также проявлял интерес к спортивным проектам падел-клуба City of Padel.

Сделка с Perplexity стала одной из первых инвестиций футболиста в американский технологический бизнес.

Один из самых состоятельных спортсменов мира

По данным Bloomberg, состояние Криштиану Роналду оценивается в $1,4 млрд. В октябре 2025 года он стал первым действующим футболистом, достигшим такого уровня капитала.

Спортсмен получил статус миллиардера благодаря контракту с саудовским клубом «Ан-Насра» — соглашение оценивают в $400 млн. Контракт включает $200 млн в год в виде необлагаемой налогом зарплаты и бонусов, $30 млн за подписание и 15% доли при продлении соглашения.

В то же время Bloomberg сообщает, что Криштиану Роналду планирует завершить карьеру в Саудовской Аравии и рассматривает возможность инвестировать в футбольные клубы — по примеру футболиста Дэвида Бекхэма.