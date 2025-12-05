Футболист инвестирует в ИИ: Криштиану Роналду приобрел долю Perplexity — прямого конкурента Google
Криштиану Роналду купил долю конкурента Google — Perplexity
Фото: Jose Manuel Alvarez Rey / Contributor / Getty Images
Футболист-миллиардер Криштиану Роналду приобрёл долю в Perplexity — одном из самых быстрорастущих ИИ-стартапов, сообщает Bloomberg. Сумма сделки и размер пакета не раскрываются. Однако проект называют самым заметным инвестиционным шагом футболиста на данный момент.
Криштиану Роналду — один из самых заметных инвесторов Perplexity
Perplexity была основана в 2022 году. ИИ-стартап позиционирует себя как прямого конкурента Google. Компания работает из Сан-Франциско и в сентябре 2025-го была оценена в $20 млрд.
На фоне растущего спроса на ИИ компания расширила корпоративные инструменты, платные подписки и международное присутствие. Криштиану Роналду — один из самых заметных инвесторов в истории стартапа наряду с Джеффом Безосом и Сьюзен Воджицки (бывший генеральный директор YouTube).
Perplexity также заключила с футболистом масштабное спонсорское соглашение. На платформе уже появился интерактивный фан-хаб (хаб для взаимодействия фанатов и звёзд) с именем Криштиану Роналду. Финансовые условия соглашения компания не раскрыла.
Футболист впервые инвестировал в американскую компанию
Ранее Криштиану Роналду вкладывался преимущественно в проекты у себя на родине в Португалии — от гостиниц и тренажёрных залов до медиаактивов. В 2024 году он приобрёл теннисный клуб Lisboa Racket Center, а также проявлял интерес к спортивным проектам падел-клуба City of Padel.
Сделка с Perplexity стала одной из первых инвестиций футболиста в американский технологический бизнес.
Один из самых состоятельных спортсменов мира
По данным Bloomberg, состояние Криштиану Роналду оценивается в $1,4 млрд. В октябре 2025 года он стал первым действующим футболистом, достигшим такого уровня капитала.
Спортсмен получил статус миллиардера благодаря контракту с саудовским клубом «Ан-Насра» — соглашение оценивают в $400 млн. Контракт включает $200 млн в год в виде необлагаемой налогом зарплаты и бонусов, $30 млн за подписание и 15% доли при продлении соглашения.
В то же время Bloomberg сообщает, что Криштиану Роналду планирует завершить карьеру в Саудовской Аравии и рассматривает возможность инвестировать в футбольные клубы — по примеру футболиста Дэвида Бекхэма.
- 1 Договориться об отпуске проще всего с молодыми сотрудниками — чаще конфликтуют работники в возрасте от 35 до 45 лет График отпусков на год вызывает споры у трети сотрудников 05 декабря 2025, 13:30
- 2 Средняя цена квадратного метра в центре Москвы превысила 2 млн ₽ — за 5 лет разрыв с другими районами вырос до 50% Цена за квадратный метр в центре Москвы превысила 2 млн ₽ 04 декабря 2025, 19:15
- 3 Основательница биржи Kalshi закрыла раунд инвестиций на $1 млрд — и стала самой молодой миллиардершей мира 29-летняя бразильянка стала самой молодой миллиардершей мира 03 декабря 2025, 13:00
- 4 Глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что IQ теряет значимость — в эпоху ИИ куда важнее эмоциональный интеллект Глава Microsoft: в эру ИИ эмоциональный интеллект важнее IQ 02 декабря 2025, 14:30