Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, чьё состояние превысило $1 млрд. Ключевую роль в этом сыграл его контракт с саудовским клубом «Ан-Наср», оцениваемый более чем в $400 млн. Суммарное состояние португальца достигло $1,4 млрд по индексу миллиардеров Bloomberg. На закате карьеры футболист не только сохранил статус одной из самых ярких звёзд спорта, но и превратился в символ новой финансовой эпохи футбола.

Контракт, изменивший баланс сил

После перехода в саудовский «Ан-Наср» в 2023 году Криштиану Роналду получил один из крупнейших контрактов в истории футбола — $200 млн в год в виде не облагаемой налогом зарплаты и бонусов, включая $30 млн за подписание и 15% доли в клубе при продлении соглашения.

По данным Bloomberg, именно этот контракт позволил Криштиану Роналду опередить других мировых звёзд, включая аргентинского футболиста Лионеля Месси, и стать первым действующим игроком, достигшим миллиардного состояния.

Путь от низов к миллиардам

Финансовая история Криштиану Роналду контрастирует с его скромным детством. Он вырос в бедной семье на острове Мадейра и бросил школу в 14 лет, чтобы сосредоточиться на футболе. С тех пор его карьера стала примером стремительного взлёта — от первых выступлений в «Спортинге» (Лиссабон) до рекордного трансфера в «Манчестер Юнайтед», а затем — в «Реал Мадрид», где он подписал один из крупнейших контрактов в истории клуба.

По подсчётам Bloomberg, с 2002 по 2023 год Криштиану Роналду заработал более $550 млн только на зарплатах, не считая бонусов и рекламных сделок.

Криштиану Роналду построил личную империю

Вне поля Криштиану Роналду превратился в бренд мирового масштаба. Он подписал десятилетний контракт с Nike стоимостью почти $18 млн в год, а также сотрудничал с Armani, Castrol и другими международными компаниями, добавив к состоянию более $175 млн.

Его собственный бренд CR7 объединяет сеть отелей, тренажёрных залов и медиапроектов, однако основная часть капитала Криштиану Роналду по-прежнему формируется за счёт спортивных доходов, а не инвестиций.

При этом футболист активно вкладывает средства в родной Португалии: среди последних проектов — участие в строительстве теннисного клуба Lisboa Racket Center и интерес к клубу City of Padel, популяризирующему одноимённый вид спорта.

Часть капитала составляет недвижимость

Криштиану Роналду владеет обширным портфелем недвижимости — от особняка на Мадейре до пентхауса в Лиссабоне, который считается самым дорогим в столице Португалии — 6 миллионов фунтов стерлингов ($8,2 миллиона).

Сейчас футболист завершает строительство поместья в Кинта-да-Маринья, элитном гольф-комплексе под Лиссабоном, стоимость которого оценивается в €20 млн, пишет Bloomberg. С таким капиталом он входит в узкий круг спортсменов-миллиардеров, где ранее фигурировали только Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Леброн Джеймс.

Футболист трансформирует спорт в Саудовской Аравии

Переход в «Ан-Наср» стал переломным не только для самого Криштиану Роналду, но и для футбольного рынка. Саудовская Аравия рассматривает его как амбассадора трансформации страны и продвижения имиджа региона как туристического и спортивного центра.

Криштиану Роналду, самый популярный человек в мире по числу подписчиков в Instagram* (660 млн), стал лицом этой кампании: его дебютные матчи собирали полные стадионы, а медийное влияние помогло привлечь в страну новых звёзд — от Бензема до Неймара.

Несмотря на то что интерес публики к его матчам снизился, Криштиану Роналду остаётся главным бомбардиром «Ан-Насра» и продолжает заявлять, что саудовская лига сильнее французской Ligue 1.

Что дальше

Криштиану Роналду планирует завершить карьеру в Саудовской Аравии, пишет Bloomberg. Спортсмен рассматривает возможность инвестиций в футбольные клубы после ухода из спорта, следуя примеру футболиста Дэвида Бекхэма, ставшего совладельцем «Интер Майами».

Фото: Yasser Bakhsh / Stringer / Getty Images

*Запрещенная в России социальная сеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской