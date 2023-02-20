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Власти потратят 1,8 млрд рублей на подготовку киберспортивного турнира «Игры будущего»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Власти выделят в текущем году порядка 1,8 млрд рублей на подготовку киберспортивных соревнований «Игры будущего», заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Власти потратят 1,8 млрд рублей на подготовку киберспортивного турнира «Игры будущего»

По словам Мишустина, организовать киберспортивные состязания поручил глава РФ Владимир Путин. «Игры будущего» запланированы на 2024 год, местом проведения выбрана Казань.

«Из федерального бюджета на эти цели правительство направит в текущем году почти 1,8 млрд рублей, в следующем — почти вдвое больше. Будут привлечены частные инвестиции», — приводит слова Мишустина агентство ТАСС.

Выделение средств планируется провести в два этапа: на подготовку и на сам турнир. Всего на «Игры будущего» потратят 5,2 млрд рублей. Российский премьер заявил, что в соревнованиях поучаствуют около двух тысяч игроков из 200 команд.

«Игры будущего» пройдут по новым дисциплинам. Формат проведения турнира предусматривает внедрение инновационных разработок в киберспорте, робототехнике и сфере VR. Призовой фонд игр составляет $25 млн. 

В конце минувшего года власти приступили к обсуждению проекта «Игровая индустрия будущего». В его рамках к 2030 году в России должен появиться единый независимый разработчик и издатель.

Как заявлял глава Минцифры Максут Шадаев на пресс-конференции 15 февраля, государство в ближайшие годы будет активно стимулировать отечественный геймдев, в том числе через поддержку разработчиков.

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Фото на обложке: Friends Stock / Shutterstock

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