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Акселератор медицинских стартапов Future Healthcare завершил прием заявок

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Завершился прием заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare, организованного Московским центром инновационных технологий в здравоохранении Комплекса социального развития, сетью медицинских клиник «Медси» и международным партнером TechTour. Всего 211 проектов из России и Европы пройдут отбор на пилотирование в московских медорганизациях.

Акселератор медицинских стартапов Future Healthcare завершил прием заявок

Сейчас организаторы акселератора проводят с проектами питч-сессии: совместно с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения Москвы оценивают актуальность и практическую применимость разработок в системе здравоохранения города и определяют наиболее подходящие площадки для пилотирования по заявленным направлениям. 

Среди них — технологии анализа больших данных и применения искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений, медицинские приборы для сбора и анализа данных, сервисы удаленного мониторинга состояния пациентов и сервисы превентивной медицины, биохакинга, направленные на контроль здоровья пациентов. 

«Мы, можно сказать, торжественно закрываем прием заявок в наш акселератор Future Healthcare. За весь период мы получили более двухсот интереснейших проектов. Сейчас для нас главная задача — пристально проанализировать все решения и команды и отобрать действительно полезные и необходимые для города продукты.

Мы уже прорабатываем концепции следующего акселератора с крупным партнером по новым трекам. В скором времени расскажем подробности. Всегда открыты к смелым инновационным предложениям», — прокомментировал генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

Future Healthcare — первый акселератор, в рамках которого стартапы смогут запустить пилоты в лучших медорганизациях Москвы и клиниках «Медси», получить обратную связь и заключение от медицинских специалистов, обучить и протестировать технологии на выборках медицинских данных и получить компенсацию затрат на пилотирование — до 2 млн рублей.

Со всеми доступными сервисами Московского центра инновационных технологий в здравоохранении для стартапов можно ознакомиться на официальном сайте.

Фото на обложке: Davide Trolli / Shutterstock

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