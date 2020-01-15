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Бывший топ-менеджер McDonald’s открыл новую сеть быстрого питания

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Бывший директор по развитию McDonald’s в РФ Ленар Кутлин начал развивать турецкую сеть ресторанов Gagawa. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывший топ-менеджер McDonald’s открыл новую сеть быстрого питания

Кутлин возглавляет ООО «Гагава ресторанс», которое принадлежит турецкой Tavuk Dunyasi. В настоящее время под брендом Gagawa работает 16 заведений, из которых половина открыта в Москве, остальные — в Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Ярославле.

Основа концепции — сочетание мясного блюда, гарнира и салата на одной тарелке. Также есть супы, десерты, кофе и другое. Алкогольных напитков в меню не предусмотрено. Средний чек — 465 рублей, сообщил изданию представитель Gagawa Николай Сюйва. Всего у Tavuk Dunyasi работает более 200 ресторанов по всей Турции.

По словам Сюйвы, в России Gagawa начала развитие с Казани, где работала по франшизе. На данный момент компания не ищет новых партнеров, предпочитая развиваться собственными силами.

До конца 2020 года Gagawa намерена удвоить количество заведений в РФ, в основном открывая новые точки в Москве. Общий объем инвестиций в развитие проекта не раскрывается, однако, по словам представителя компании, затраты на запуск одного заведения доходят до 12 млн рублей. Таким образом, расходы Gagawa на экспансию в РФ в 2020 году можно оценить в сумму свыше 160 млн рублей.

Gagawa не первый сетевой проект турецкой кухни, открывшийся в России в последнее время. В Москве работает пять ресторанов под брендом Taksim с акцентом на мясных блюдах, шесть заведений Chef и другие. Владелец Novikov Group Аркадий Новиков также в 2019 году открыл в Москве трехэтажный турецкий ресторан Cihan.

Фото: Unsplash

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