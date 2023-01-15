Инсайдеры раскрыли внешний вид и стоимость новых Samsung Galaxy

Инсайдеры в Twitter раскрывают информацию о новых флагманах Samsung, которые будут анонсированы на презентации компании 1 февраля. Сперва в сети появились рендеры моделей Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra, а затем была названа предположительная стоимость смартфонов.
Рендеры устройств в хорошем качестве выложил инсайдер Эван Бласс, известный в Twitter под ником evleaks.
Фото: evleaks / Twitter
Благодаря картинке можно убедиться, что внешний вид Samsung Galaxy S23 и S23 Plus практически идентичен, модели будут отличаться диагональю экранов. Устройство S23 Ultra, судя по изображениям, будет иметь острые углы и скругленные края экрана.
Фото: evleaks / Twitter
Все три модели выйдут в четырех расцветках: черной, зеленой, кремовой и нежно-розовой. Также версия S23 Ultra будет поставляться в комплекте с фирменным стилусом.
Когда рендеры флагманов Samsung уже были в сети, инсайдер под ником RGcloudS назвал возможные ценники на новые модели Galaxy.
Цены для США пока выглядят следующим образом, но могут быть изменены:
- Galaxy S23 8 / 128 ГБ (оперативная память / встроенная память) — $799;
- Galaxy S23 8 / 256 ГБ — $849;
- Galaxy S23 Plus 8 / 128 ГБ — $999;
- Galaxy S23 Plus 8 / 256 ГБ — $1049;
- Galaxy S23 Ultra 8 / 256 ГБ — $1249;
- Galaxy S23 Ultra: 12 / 512 ГБ — $1349;
- Galaxy S23 Ultra 12 ГБ / 1 ТБ — $1499.
Информатор добавил, что Galaxy S23, в отличие от S23 Plus и S23 Ultra, не будет поддерживать Wi-Fi 7, однако все три модели поддерживают технологию связи UWB.
Неделю назад Samsung случайно раскрыла дату презентации Galaxy S23 — 1 февраля. Затем компания подтвердила эту информацию и добавила, что мероприятие пройдет в Сан-Франциско.
Фото на обложке: Lars Hallstrom / Shutterstock
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