Инсайдеры раскрыли внешний вид и стоимость новых Samsung Galaxy

Инсайдеры в Twitter раскрывают информацию о новых флагманах Samsung, которые будут анонсированы на презентации компании 1 февраля. Сперва в сети появились рендеры моделей Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra, а затем была названа предположительная стоимость смартфонов.

Рендеры устройств в хорошем качестве выложил инсайдер Эван Бласс, известный в Twitter под ником evleaks.

Фото: evleaks / Twitter

Благодаря картинке можно убедиться, что внешний вид Samsung Galaxy S23 и S23 Plus практически идентичен, модели будут отличаться диагональю экранов. Устройство S23 Ultra, судя по изображениям, будет иметь острые углы и скругленные края экрана.

Фото: evleaks / Twitter

Все три модели выйдут в четырех расцветках: черной, зеленой, кремовой и нежно-розовой. Также версия S23 Ultra будет поставляться в комплекте с фирменным стилусом.

Когда рендеры флагманов Samsung уже были в сети, инсайдер под ником RGcloudS назвал возможные ценники на новые модели Galaxy.

Цены для США пока выглядят следующим образом, но могут быть изменены:

Galaxy S23 8 / 128 ГБ (оперативная память / встроенная память) — $799;

Galaxy S23 8 / 256 ГБ — $849;

Galaxy S23 Plus 8 / 128 ГБ — $999;

Galaxy S23 Plus 8 / 256 ГБ — $1049;

Galaxy S23 Ultra 8 / 256 ГБ — $1249;

Galaxy S23 Ultra: 12 / 512 ГБ — $1349;

Galaxy S23 Ultra 12 ГБ / 1 ТБ — $1499.

Информатор добавил, что Galaxy S23, в отличие от S23 Plus и S23 Ultra, не будет поддерживать Wi-Fi 7, однако все три модели поддерживают технологию связи UWB.

Неделю назад Samsung случайно раскрыла дату презентации Galaxy S23 — 1 февраля. Затем компания подтвердила эту информацию и добавила, что мероприятие пройдет в Сан-Франциско.

Фото на обложке: Lars Hallstrom / Shutterstock