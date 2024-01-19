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МТС начала выдачу предзаказов на новый Samsung Galaxy S24

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МТС начала выдачу предзаказанных новых смартфонов Samsung. Первым в России обладателем гаджета стал Житель Москвы – он получил модель S24 Ultra. Презентация флагманской линейки смартфонов Samsung состоялась 17 января.

МТС начала выдачу предзаказов на новый Samsung Galaxy S24

МТС начала выдавать клиентам предзаказанные смартфоны Samsung новой линейки S24. По заявлению компании, она первой в мире начала выдавать клиентам предзаказы на флагманские смартфоны Samsung.

Первым в России обладателем Galaxy S24 стали житель Москвы, он получил смартфон модели Ultra с 12 Гб оперативной и 512 Гб физической памяти.

Предзаказ на Samsung Galaxy S24 продлится в МТС до 13 февраля.

«Начиная с сегодняшнего дня, получить новинки смогут все клиенты, которые уже оформили или будут оформлять предзаказы до окончания этой даты», – отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов. 

На модель смартфонов Ultra пришлось 75% предзаказов, 17% – на S24, 8% – на S24+. Количество предзаказов на S24 оказалось на 22% выше, чем на предыдущую линейку смартфонов Samsung.

Samsung представила Galaxy S24 17 января. Отличительной особенностью новой линейки смартфонов стал внедренный искусственный интеллект.

Фото на обложке: Wongsakorn Napaeng / Shutterstock

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