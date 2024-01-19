МТС начала выдачу предзаказов на новый Samsung Galaxy S24

МТС начала выдачу предзаказанных новых смартфонов Samsung. Первым в России обладателем гаджета стал Житель Москвы – он получил модель S24 Ultra. Презентация флагманской линейки смартфонов Samsung состоялась 17 января.
МТС начала выдавать клиентам предзаказанные смартфоны Samsung новой линейки S24. По заявлению компании, она первой в мире начала выдавать клиентам предзаказы на флагманские смартфоны Samsung.
Первым в России обладателем Galaxy S24 стали житель Москвы, он получил смартфон модели Ultra с 12 Гб оперативной и 512 Гб физической памяти.
Предзаказ на Samsung Galaxy S24 продлится в МТС до 13 февраля.
«Начиная с сегодняшнего дня, получить новинки смогут все клиенты, которые уже оформили или будут оформлять предзаказы до окончания этой даты», – отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.
На модель смартфонов Ultra пришлось 75% предзаказов, 17% – на S24, 8% – на S24+. Количество предзаказов на S24 оказалось на 22% выше, чем на предыдущую линейку смартфонов Samsung.
Samsung представила Galaxy S24 17 января. Отличительной особенностью новой линейки смартфонов стал внедренный искусственный интеллект.
Фото на обложке: Wongsakorn Napaeng /
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