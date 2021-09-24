Российский миллиардер Сергей Галицкий сообщил о болезни

«Это не секрет для краснодарцев, я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи [футбольного клуба "Краснодар"]. Не могу столько общаться с клубом, сколько необходимо президенту. Но это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы. Я не в той форме, поэтому некоторые игры пропускаю», — рассказал Галицкий YouTube-каналу «Коммент.шоу».

Он не раскрыл подробности болезни, отметив лишь, что сообщил об этом потому, что является общественной фигурой.

«Не хотел бы об этом говорить, но наши болельщики вправе понимать, что происходит. И должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Этим мы ограничимся», — сообщил Галицкий.

Миллиардер является президентом футбольного клуба «Краснодар». Сеть магазинов «Магнит» была основана Галицким в 1994 году, а в феврале 2018 года продана группе ВТБ за $2,44 млрд.

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Фото: Facebook Сергея Галицкого