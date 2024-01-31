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Средний чек у геймеров в России вырос на 4%

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская игровая индустрия показывает рост по итогам 2023 года — обороты игровых площадок выросли на 68%. На рынке появилось рекордное количество релизов игр с оценкой выше 90 баллов, пишет ТАСС со ссылкой на исследование  «ЮKassa» и Kupikod.

Средний чек у геймеров в России вырос на 4%

За этот год также на 62% увеличилось и число платежей, самих плательщиков стало больше на 20%. Средний чек у игроков вырос на 4%, до 523 рублей.

Все чаще играми стали интересоваться люди старше 30 лет, средний возраст сейчас по стране — 36 лет. Еще в начале 2000-х годов возраст игроков был на уровне 25 лет.

В 2023 году российские геймеры потратили на компьютерные игры и внутриигровые товары 161 млрд рублей. Почти четверть всех трат прошла через посреднические сервисы. 

Фото на обложке: Unsplash

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