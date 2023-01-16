В России в несколько раз вырос спрос на аренду игровых приставок

В 2022 году популярность аренды игровых консолей в России выросла в несколько раз: на «Авито» — 47%, «Арентера» спрос увеличился в четыре раза. Основная причина роста — сокращение рынка новых устройств, так как после начала спецоперации на Украине зарубежные производители приоставновили поставки и отключили цифровые магазины.

В Ozon и Wildberries также отметили рост популярности консолей с дисководом. Пользователи сдают в аренду консоли вместе с играми на дисках, в цифровой копии или по оплаченной подписке, узнал «Коммерсантъ».

Предложения взять в аренду комплект техники — например, из консоли, игр и нескольких контроллеров — логично пользуются большим спросом, чем предложения взять напрокат одну лишь приставку, сообщил глава сервиса объявлений по аренде вещей Polka Вячеслав Ланцов. «Маловероятно, что у человека, который берет приставку напрокат, будут свои игры»,— отметил он.

В 2023 году, по прогнозам Ozon, ожидается повышенный спрос на наборы из консолей и физических игр.

За 2022 год в России в два раза выросли продажи компьютерных игр на физических носителях. Причины этого — западные санкции и уход с рынка иностранных компаний. Игры для консолей обошли по продажам ПК-игры. Самой популярной платформой в 2022-м стала PlayStation от японской Sony.

Аналитики полагают, что ближайшее время российская игровая индустрия столкнется со стагнацией из-за ухода зарубежных компаний и невозможности купить цифровые копии игр.

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