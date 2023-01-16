В России в несколько раз вырос спрос на аренду игровых приставок

В 2022 году популярность аренды игровых консолей в России выросла в несколько раз: на «Авито» — 47%, «Арентера» спрос увеличился в четыре раза. Основная причина роста — сокращение рынка новых устройств, так как после начала спецоперации на Украине зарубежные производители приоставновили поставки и отключили цифровые магазины.
В Ozon и Wildberries также отметили рост популярности консолей с дисководом. Пользователи сдают в аренду консоли вместе с играми на дисках, в цифровой копии или по оплаченной подписке, узнал «Коммерсантъ».
Предложения взять в аренду комплект техники — например, из консоли, игр и нескольких контроллеров — логично пользуются большим спросом, чем предложения взять напрокат одну лишь приставку, сообщил глава сервиса объявлений по аренде вещей Polka Вячеслав Ланцов. «Маловероятно, что у человека, который берет приставку напрокат, будут свои игры»,— отметил он.
В 2023 году, по прогнозам Ozon, ожидается повышенный спрос на наборы из консолей и физических игр.
За 2022 год в России в два раза выросли продажи компьютерных игр на физических носителях. Причины этого — западные санкции и уход с рынка иностранных компаний. Игры для консолей обошли по продажам ПК-игры. Самой популярной платформой в 2022-м стала PlayStation от японской Sony.
Аналитики полагают, что ближайшее время российская игровая индустрия столкнется со стагнацией из-за ухода зарубежных компаний и невозможности купить цифровые копии игр.
Фото на обложке: Maksym93 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Снижать ожидания по зарплатам, плюшкам и красивым офисам». Каким будет отечественный геймдев в ближайшие годы
- 2 «Я верю в Play2Earn»: что может дать новая модель криптомиру
- 3 Игры play-to-earn: новая индустрия или афера века
- 4 Выпуск игры на китайском рынке: что нужно знать? Подводные камни и особенности работы с Поднебесной
- 5 VK открыла набор на оплачиваемую стажировку для начинающих разработчиков игр
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2023
18 января 2023
19 января 2023