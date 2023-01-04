Возврат к истокам: в России вдвое выросли продажи игр на дисках

За 2022 год в России в два раза выросли продажи компьютерных игр на физических носителях. Причины этого — западные санкции и уход с рынка иностранных компаний.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Wildberries, Ozon и Mobile Research Group. Пользователи маркетплейсов в прошлом году предпочитали гонки и спортивные симуляторы, в то время как годом ранее наиболее востребованными жанрами были шутеры и файтинги.
Кроме того, игры для консолей обошли по продажам ПК-игры. Самой популярной платформой в 2022-м стала PlayStation от японской Sony.
По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рост спроса на игры на дисках связан с тем, что многие игровые издатели покинули Россию, из-за чего их продукты больше нельзя приобрести в цифровых магазинах.
Кроме того, россияне сталкиваются с проблемами с оплатой цифровых копий банковскими картами, отметил игровой эксперт Александр Кузьменко.
«Тенденция на продажи игр на физических носителях должна сохраниться и в новом году, если ситуация в гейм-индустрии не поменяется», — сообщил представитель ESforce Holding Ярослав Мешалкин.
Собеседники «Известий» полагают, что в ближайшее время российская игровая индустрия столкнется со стагнацией из-за ухода зарубежных компаний и невозможности купить цифровые копии игр.
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