Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Структура Роскомнадзора предложила обязать игровую индустрию соблюдать требования «пакета Яровой»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора (ГРЧЦ) предложил определить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговых платформ и донатов, а также обязать площадки соблюдать требования «пакета Яровой».

Структура Роскомнадзора предложила обязать игровую индустрию соблюдать требования «пакета Яровой»

Об этом сообщается в исследовании ГРЧЦ, на которое ссылается «Коммерсантъ». В нем предлагаются новые правила регулирования игровой индустрии и смежных сфер.

  • Ведомство хочет наделить правовым статусом игровую валюту — виртуальные деньги внутри игр, которые можно купить за реальные средства, лутбоксы — виртуальные ящики со случайным набором предметов, стриминговые платформы и донаты — пожертвования стримеру от зрителей.
  • Также ГРЧЦ предложил признать игровые платформы и стриминговые сервисы для геймеров организаторами распространения информации (ОРИ). По закону «Об информации» ОРИ должны хранить в России факты приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстов, изображений и других электронных сообщений пользователей, а также делиться этими данные со следственными органами по запросу.

Чтобы сделать это, площадкам нужно устанавливать на свои сети оборудование для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Таким образом, речь идет о расширении на игровые и стриминговые сервисы требований «закона Яровой».

В ГРЧЦ уверены, что предложенные меры позволят «обеспечить надлежащий контроль в отношении правонарушителей, распространяющих противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ», а также ограничить «несовершеннолетних от вредоносного контента и повысить эффективность защиты граждан при обороте внутриигрового имущества и валюты».

Опрошенные газетой участники рынка считают, что ее исполнение потребует новых инвестиций в инфраструктуру и несет риски для издателей игр. Один из источников «Коммерсанта» также полагает, что ведомство волнует «в первую очередь вопрос контроля за финансовыми потоками игровой индустрии». 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Лига безопасного интернета» выступила за ограничение работы Twitch и Trovo в России
  2. 2 Twitch: как решить проблему с монетизацией и размещаться на платформе в условиях ограничений
  3. 3 7 технологических трендов 2016 года
  4. 4 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
  5. 5 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?

ВОЗМОЖНОСТИ

25 ноября 2022

Funded, not Fired

27 ноября 2022

5G SmartTech 2022

27 ноября 2022

RuCode 6.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ