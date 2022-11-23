Структура Роскомнадзора предложила обязать игровую индустрию соблюдать требования «пакета Яровой»

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора (ГРЧЦ) предложил определить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, стриминговых платформ и донатов, а также обязать площадки соблюдать требования «пакета Яровой».

Об этом сообщается в исследовании ГРЧЦ, на которое ссылается «Коммерсантъ». В нем предлагаются новые правила регулирования игровой индустрии и смежных сфер.

Ведомство хочет наделить правовым статусом игровую валюту — виртуальные деньги внутри игр, которые можно купить за реальные средства, лутбоксы — виртуальные ящики со случайным набором предметов, стриминговые платформы и донаты — пожертвования стримеру от зрителей.

Также ГРЧЦ предложил признать игровые платформы и стриминговые сервисы для геймеров организаторами распространения информации (ОРИ). По закону «Об информации» ОРИ должны хранить в России факты приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстов, изображений и других электронных сообщений пользователей, а также делиться этими данные со следственными органами по запросу.

Чтобы сделать это, площадкам нужно устанавливать на свои сети оборудование для оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Таким образом, речь идет о расширении на игровые и стриминговые сервисы требований «закона Яровой».

В ГРЧЦ уверены, что предложенные меры позволят «обеспечить надлежащий контроль в отношении правонарушителей, распространяющих противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ», а также ограничить «несовершеннолетних от вредоносного контента и повысить эффективность защиты граждан при обороте внутриигрового имущества и валюты».

Опрошенные газетой участники рынка считают, что ее исполнение потребует новых инвестиций в инфраструктуру и несет риски для издателей игр. Один из источников «Коммерсанта» также полагает, что ведомство волнует «в первую очередь вопрос контроля за финансовыми потоками игровой индустрии».

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